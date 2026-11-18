Автор: Ляман Зейналова, Trend

Географически Азербайджан и Вьетнам разделяют тысячи километров, однако исторические связи, экономические преобразования и совпадающие стратегические интересы сближают две страны. Когда-то азербайджанские специалисты помогали восстанавливать промышленность и развивать нефтяную отрасль Вьетнама, а вьетнамские студенты приезжали в Баку получать образование. Сегодня, спустя десятилетия, сотрудничество выходит далеко за пределы традиционных гуманитарных и энергетических связей: Баку и Ханой рассматривают возможности совместных инвестиций, развития промышленности, возобновляемой энергетики, транспортной логистики и новых технологических проектов.

Особый смысл этому процессу придает экономическая история двух государств. Азербайджан и Вьетнам прошли разные, но во многом сопоставимые пути трансформации. Обе страны использовали имеющиеся экономические ресурсы, последовательные государственные программы для ускорения развития, укрепления производственного потенциала и повышения своей роли в международной экономике.

Сегодня эти процессы создают основу для нового этапа двусторонних отношений. Речь идет уже не только о торговле азербайджанской нефтью, но и о формировании взаимодополняющих экономических связей, в рамках которых Азербайджан может стать для вьетнамского бизнеса точкой выхода на рынки Кавказа, Центральной Азии и Европы, а Вьетнам - одним из важных партнеров Азербайджана в динамично развивающемся регионе Юго-Восточной Азии.

От исторической дружбы к стратегическому партнерству: мост, строительство которого началось десятилетия назад

История азербайджано-вьетнамских отношений значительно старше установления дипломатических отношений между двумя независимыми государствами. Их фундамент был заложен еще в советский период благодаря контактам Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Президента Хо Ши Мина.

В 1959 году Хо Ши Мин посетил Азербайджанскую ССР. В ходе визита обсуждались возможности оказания содействия Вьетнаму в развитии нефтяной промышленности, подготовке специалистов и восстановлении страны. Впоследствии тысячи азербайджанских инженеров, нефтяников и других специалистов участвовали в развитии вьетнамской инфраструктуры и промышленности.

Особое место в истории двусторонних связей занимает 1983 год, когда Гейдар Алиев, занимавший пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР, возглавил советскую делегацию в ходе визита во Вьетнам. Этот визит имел не только дипломатическое, но и практическое экономическое значение.

Историческое взаимодействие оставило заметный след и в образовательной сфере. В советский период в Азербайджане получили образование около пяти тысяч граждан Вьетнама.

В начале 1980-х годов Баку и вьетнамский нефтяной город Вунгтау установили побратимские отношения. В Вунгтау появилась улица Баку, а в бакинском поселке Ахмедли есть улица Вунгтау.

После восстановления независимости Азербайджана отношения получили новое дипломатическое оформление. Дипломатические отношения между странами были установлены 23 сентября 1992 года. Важным этапом стал государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам в 2014 году, который способствовал активизации политических контактов и расширению двустороннего взаимодействия.

Следующим важным этапом стал государственный визит Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан 7-8 мая 2025 года. По итогам переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства.

Таким образом, отношения, фундамент которых был заложен более полувека назад, получили качественно новый политический статус.

Две экономические истории успеха: разные модели, общая логика преобразований

Сближение Азербайджана и Вьетнама интересно не только с точки зрения дипломатии и географии. Оно открывает возможности для сопоставления двух экономических историй, в которых государственная политика, использование национальных преимуществ и интеграция в международную экономику сыграли важную роль.

На первый взгляд, экономические истории Азербайджана и Вьетнама существенно различаются. Одна страна располагает крупными запасами углеводородов и использовала их для привлечения международного капитала и развития экспортной инфраструктуры. Другая же добилась ускоренной индустриализации благодаря реформам, экспорту промышленных товаров и включению в глобальные производственные цепочки.

Но при более внимательном рассмотрении прослеживается общая логика.

Обе страны рассматривали экономическое развитие как долгосрочную государственную задачу. Обе стремились использовать международное сотрудничество для привлечения технологий, капитала и профессиональных компетенций, а также уделяли внимание инфраструктуре, подготовке кадров и расширению внешнеэкономических связей.

Энергетическое сотрудничество остается одним из наиболее развитых направлений азербайджано-вьетнамских отношений. Однако его содержание постепенно меняется: если первоначально основой взаимодействия были поставки сырой нефти и обмен профессиональным опытом, то сегодня стороны рассматривают возможности расширения сотрудничества в нефтепереработке, нефтехимии, разведке месторождений, нефтесервисе, поставках сжиженного природного газа и возобновляемой энергетике.

Азербайджан уже занимает определенное место в системе энергетического обеспечения Вьетнама. С 2023 года в страну было поставлено более 1,1 миллиона тонн азербайджанской сырой нефти.

История взаимодействия в этой сфере насчитывает более десяти лет. Отдельным примером стал контракт SOCAR Trading с вьетнамской компанией Binh Son Refining and Petrochemical (BSR) на поставку пяти миллионов баррелей азербайджанской нефти Azeri Light для нефтеперерабатывающего завода Dung Quat.

Новый этап энергетического взаимодействия получил дополнительный импульс в мае 2025 года, когда SOCAR и PetroVietnam подписали меморандум о взаимопонимании. В тот же период был оформлен документ о сотрудничестве между SOCAR Trading Singapore и Binh Son Refining and Petrochemical.

На переговорах в октябре 2026 года стороны рассмотрели дальнейшее расширение сотрудничества в разведке и разработке нефтегазовых месторождений, нефтепереработке, нефтехимии и нефтесервисе. Отдельно обсуждались перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам.

Для Азербайджана это открывает возможности не только для сохранения существующих экспортных позиций, но и для расширения присутствия на одном из наиболее динамичных энергетических рынков Азии. Для Вьетнама сотрудничество с SOCAR означает возможность диверсификации источников поставок сырья и расширения партнерства с международными энергетическими компаниями.

При этом перспективы сотрудничества не ограничиваются традиционными углеводородами. Одним из наиболее перспективных направлений является развитие возобновляемых источников энергии. В ходе государственного визита То Лама в Баку в 2025 году Президент Ильхам Алиев пригласил вьетнамские компании инвестировать в проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане и выразил готовность азербайджанской стороны рассматривать инвестиции в аналогичные проекты во Вьетнаме.

Практическим продолжением этих договоренностей стал меморандум Министерства энергетики Азербайджана и вьетнамской ROX Group, подписанный 25 сентября 2026 года в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Документ предусматривает изучение возможностей реализации двух проектов: ветровой электростанции мощностью 600 МВт в Азербайджане и солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Нахчыванской Автономной Республике страны. В рамках сотрудничества стороны намерены провести технико-экономические исследования, оценить возможности подключения к энергосистеме и изучить перспективы экспорта производимой электроэнергии.

ROX Group также обсуждает возможности вложений в возобновляемую энергетику и недвижимость Азербайджана. Таким образом, интерес вьетнамского бизнеса постепенно распространяется на новые отрасли экономики.

Промышленность и технологии: возможности для выхода за пределы сырьевой торговли

Еще одним важным направлением является промышленная кооперация. Особый интерес представляет возможное сотрудничество с вьетнамской Vingroup и ее структурой GSM (Green Smart Mobility), развивающей направления экологичного транспорта. В рамках контактов азербайджанской делегации с представителями Vingroup обсуждались возможности организации сборки электромобилей в Азербайджане, а также сотрудничество в сфере недвижимости.

Важным институциональным шагом стало подписание в мае 2025 года меморандума о сотрудничестве в области технологий, инноваций и развития между профильными министерствами двух стран.

Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в оборонной промышленности. В ходе визита То Лама в Баку в 2025 году был подписан документ о взаимодействии оборонных ведомств.

В перспективе промышленное сотрудничество может охватывать производство оборудования, техническое обслуживание, инженерные услуги, цифровизацию и подготовку специалистов. Конкретные проекты в этих направлениях, однако, потребуют дальнейшей проработки.

Транспорт и логистика: Азербайджан как связующее звено между Вьетнамом и европейскими рынками

Если энергетика стала исторической основой экономических связей, то транспорт и логистика могут стать одним из главных факторов их дальнейшего расширения.

Вьетнам является крупным экспортно ориентированным производственным центром Юго-Восточной Азии. Значительная часть его продукции направляется на международные рынки, прежде всего в США, Европу и другие страны Азии. Азербайджан, расположенный на пересечении транспортных направлений Восток-Запад и Север-Юг, обладает возможностями для предоставления вьетнамским экспортерам альтернативных логистических маршрутов. Особое значение в этом контексте имеет Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Для Вьетнама использование этого направления может представлять интерес с точки зрения диверсификации маршрутов доставки товаров в Европу.

Важно, что сотрудничество уже получает практическое выражение. По данным Министерства энергетики Азербайджана, транзитные перевозки, связанные с Вьетнамом и проходящие через территорию Азербайджана, увеличились более чем на 200 процентов в 2025 году. В январе-сентябре 2026 года рост составил около 600 процентов.

Не менее важным элементом транспортной связности является авиация. В ноябре 2026 года AZAL провела переговоры с представителями вьетнамской авиакомпании Vietjet Air, а также Sovico Group и Vingroup. Обсуждались перспективы установления прямого авиасообщения между Азербайджаном и Вьетнамом, выполнение рейсов Vietjet Air в Баку и региональные аэропорты страны, а также возможности сотрудничества с AZAL.

Запуск прямых рейсов мог бы придать дополнительный импульс не только туристическим обменам, но и деловым контактам, инвестиционным переговорам, образовательному сотрудничеству и взаимодействию между компаниями.

Торговля и инвестиции: задача диверсификации взаимного обмена

Несмотря на исторически прочные отношения и значительный потенциал обеих экономик, торговое взаимодействие Азербайджана и Вьетнама пока не полностью отражает возможности двустороннего партнерства.

Основная особенность нынешней торговой модели заключается в существенной роли азербайджанской нефти.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, необходимо сбалансировать торговый оборот между двумя странами.

"К сожалению, в торгово-экономическом направлении динамика товарооборота зависит от продаж азербайджанской нефти Вьетнаму. Когда продажи нефти высоки, товарооборот растет, а когда продажи падают, он уменьшается. Безусловно, нам хотелось бы видеть наш торговый оборот более сбалансированным, и для этого, конечно, необходим взаимный обмен информацией: какие проекты реализуются в наших странах, каковы инвестиционные возможности, правила, законодательная база, налоговое администрирование - все эти вопросы должны быть ясны деловым кругам. В этом случае, я уверен, торговый оборот не будет зависеть исключительно от нефтяного фактора", - сказал глава государства.

Поэтому одной из приоритетных задач является расширение взаимных поставок товаров ненефтяного сектора. Вьетнам может представлять интерес для азербайджанских производителей в таких направлениях, как сельскохозяйственная продукция, текстиль, переработанные товары и промышленная продукция. Азербайджан, в свою очередь, способен предложить вьетнамскому рынку энергетические ресурсы, нефтехимическую продукцию, сельскохозяйственные товары и логистические услуги.

Важным событием стало проведение 16 июля 2025 года первого заседания Совместного азербайджано-вьетнамского делового совета и бизнес-форума в Ханое. Мероприятие собрало представителей государственных структур, инвестиционных агентств и ведущих компаний обеих стран. В рамках форума были подписаны документы о сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и Национальной ассоциацией предпринимательства Вьетнама (VINEN), а также между компаниями двух стран в сферах хлопковой продукции, сельского хозяйства и других направлений.

Третье заседание Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в Ханое 17 июля 2025 года. Стороны рассмотрели 58 мероприятий по 17 приоритетным направлениям на период 2025-2027 годов.

Таким образом, следующий этап сотрудничества должен быть направлен на расширение участия частного бизнеса, повышение информированности компаний о возможностях рынков двух стран и создание условий для долгосрочных инвестиций.

Политическое измерение: общие подходы к международным отношениям и взаимная поддержка

Экономическая составляющая азербайджано-вьетнамского партнерства развивается на фоне традиционно дружественного политического диалога. Несмотря на географическую удаленность, страны имеют немало общих подходов к вопросам международного права, государственного суверенитета, территориальной целостности и многостороннего сотрудничества.

Установление стратегического партнерства в мае 2025 года стало важным подтверждением политической воли обеих сторон к дальнейшему углублению отношений.

В Совместной декларации особое внимание уделено укреплению взаимодействия в рамках Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединения и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Кроме того, стороны выразили готовность содействовать развитию сотрудничества между Азербайджаном и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также ее государствами-членами.

Особое значение имеет взаимодействие двух стран в международных организациях.

Во время 44-дневной Отечественной войны Вьетнам, являющийся членом Движения неприсоединения, выступил в поддержку включения в проект заявления председателя Совета Безопасности ООН ссылок на резолюции Совета Безопасности 1993 года по армяно-азербайджанскому конфликту. Этот шаг Азербайджан рассматривает как важное проявление поддержки своей позиции.

Таким образом, политическое взаимодействие создает благоприятную основу для экономического сотрудничества, поскольку отношения опираются не только на коммерческие интересы, но и на взаимное доверие и совпадение подходов по ряду международных вопросов.

Экономические и политические отношения Азербайджана и Вьетнама имеют важную особенность: за ними стоит более чем полувековая история человеческих контактов.

Отдельное место в гуманитарном взаимодействии занимает помощь Азербайджана Вьетнаму в преодолении последствий стихийных бедствий.

В сентябре 2024 года Азербайджан через Агентство международного развития (AIDA) выделил 200 тысяч долларов гуманитарной помощи для ликвидации последствий тайфуна "Яги". В сентябре-октябре 2025 года Вьетнаму была оказана дополнительная помощь в размере 100 тысяч долларов для устранения последствий наводнений.

Еще одним символом этого сотрудничества стало открытие 18 марта 2026 года нового корпуса школы Чан Фу в поселке Лук Йен провинции Лаокай. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1400 учащихся, было построено при поддержке Азербайджана в рамках ликвидации последствий тайфуна "Яги".

В конечном итоге азербайджано-вьетнамское взаимодействие может стать примером того, как две страны, находящиеся в разных частях континента и имеющие разные экономические модели, способны объединять свои преимущества для создания новых возможностей.

Мост между Кавказом и Юго-Восточной Азией, фундамент которого был заложен еще в прошлом столетии, сегодня приобретает новое содержание. Теперь это не только исторический мост дружбы, но и перспектива долгосрочного экономического партнерства, способного соединить производственные мощности Азии, энергетический потенциал Каспийского региона и рынки Европы.