Защитник сборной Азербайджана по футболу и турецкого "Бурсаспора" Торал Байрамов получил предложения от нескольких клубов.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в турецком клубе подтвердили, что 25-летнему футболисту поступили официальные предложения из Азербайджана и других стран.

Однако выступающий в Первой лиге Турции "Бурсаспор" не намерен легко расставаться с Байрамовым и рассчитывает, что футболист будет демонстрировать более качественную игру.

Байрамов перешел в "Бурсаспор" из "Карабаха" минувшим летом. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца июня 2029 года.