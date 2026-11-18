https://news.day.az/sport/1875367.html Торал Байрамов получил официальные предложения от нескольких клубов Защитник сборной Азербайджана по футболу и турецкого "Бурсаспора" Торал Байрамов получил предложения от нескольких клубов. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в турецком клубе подтвердили, что 25-летнему футболисту поступили официальные предложения из Азербайджана и других стран.
Торал Байрамов получил официальные предложения от нескольких клубов
Защитник сборной Азербайджана по футболу и турецкого "Бурсаспора" Торал Байрамов получил предложения от нескольких клубов.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в турецком клубе подтвердили, что 25-летнему футболисту поступили официальные предложения из Азербайджана и других стран.
Однако выступающий в Первой лиге Турции "Бурсаспор" не намерен легко расставаться с Байрамовым и рассчитывает, что футболист будет демонстрировать более качественную игру.
Байрамов перешел в "Бурсаспор" из "Карабаха" минувшим летом. Его контракт с турецким клубом рассчитан до конца июня 2029 года.
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