В городах Мольфетта и Бишелье итальянского региона Апулия прошел первый Средиземноморский международный конкурс дирижеров Mediterranean International Conducting Competition 2026. Конкурс был посвящен памяти выдающегося итальянского дирижера и педагога, маэстро Мариано Патти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом авторитетном международном конкурсе приняли участие около 100 молодых дирижеров из более чем 30 стран мира. Азербайджан в жюри состязания представил главный дирижер Государственного академического театра оперы и балета, дирижер Государственного камерного оркестра, Заслуженный артист Эйюб Гулиев. Он вошел в состав этой влиятельной комиссии, объединившей известных дирижеров, музыкантов и представителей ведущих музыкальных организаций.

Отборочные туры и полуфинальный этап конкурса прошли в концертном зале Auditorium Madonna della Rosa в городе Мольфетта. Финальный же этап состоялся на сцене исторического театра Teatro Garibaldi в городе Бишелье.

Торжественная церемония закрытия конкурса прошла с участием симфонического оркестра Orchestra Sinfonica Federiciana. Финалисты продемонстрировали свое дирижерское мастерство в сопровождении оркестра.

Проведенный впервые Mediterranean International Conducting Competition запомнился как важное международное музыкальное событие в плане поддержки молодых дирижеров, развития профессионального сотрудничества и укрепления культурных связей между различными странами.