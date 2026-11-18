Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 19 ноября проведут встречу в формате тет-а-тет в Китае.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил подготовку к двусторонней встрече Трампа и Путина, которая должна состояться 19 ноября в КНР. По его словам, в переговорах примут участие несколько представителей с обеих сторон.