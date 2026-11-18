https://news.day.az/world/1875398.html Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 19 ноября проведут встречу в формате тет-а-тет в Китае. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил подготовку к двусторонней встрече Трампа и Путина, которая должна состояться 19 ноября в КНР.
Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин 19 ноября проведут встречу в формате тет-а-тет в Китае.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил подготовку к двусторонней встрече Трампа и Путина, которая должна состояться 19 ноября в КНР. По его словам, в переговорах примут участие несколько представителей с обеих сторон.
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