Искусственный интеллект (ИИ) резко увеличивает скорость и масштаб как наступательных, так и оборонительных операций в киберпространстве.

Как передает Day.Az, об этом заявил директор Национальной разведки США Джей Клейтон.

"Суперинтеллект коренным образом меняет ситуацию в сфере кибербезопасности. Он резко повышает скорость, масштаб и сложность наступательных и оборонительных киберопераций. Это касается не только операций в киберпространстве, но и национальной безопасности, ситуации на поле боя и торговли", - сказал Клейтон.

Выступая на слушаниях в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, он подчеркнул, что искусственный интеллект с каждым днем меняет методы ведения бизнеса, боевых действий и борьбы с терроризмом.