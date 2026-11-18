Автор: Ибрагим Алиев

Нью-Йорк в скором времени вполне может погрузиться в хаос. Причиной опасений стали действия нового мэра, демократа и сторонника социалистических идей Зохрана Мамдани, который на днях объявил о расформировании Группы стратегического реагирования (SRG). Спецподразделение занималось борьбой с террористическими угрозами, пресечением массовых беспорядков, обеспечением безопасности крупных мероприятий и оперативным реагированием на серьезные происшествия, включая перестрелки и ограбления банков.

Это сумасшедшее решение Мамдани уже вызвало резкую критику со стороны полицейских профсоюзов, ибо оно ослабит возможности правоохранительных органов поддерживать порядок в городе. Под ударом могут оказаться и другие подразделения полиции Нью-Йорка, поскольку сумасшедший мэр намерен продолжить реформирование правоохранительной системы.

Тем временем армянская диаспора США, которая почуяла возможность делать что придет в голову, начала пользоваться ситуацией и распускать дешевые фейки про Азербайджан.

Распуская SRG, Мамдани расплатился с самыми радикальными из своих сторонников, которые приводили его к власти. Вместо примерно 500 подготовленных полицейских город получит гражданский отдел "диалога и деэскалации", сотрудники которого не будут иметь ни оружия, ни права на задержание. Слезоточивый газ, перцовый спрей и окружение толпы на протестах теперь под запретом.

Похоже, что цель этой реформы не порядок, а анархо-тирания. Агрессивным толпам левых радикалов, которые ищут любой повод крушить имущество, поджигать и устраивать беспорядки, отныне нечего будет противопоставить. Им просто позволят выйти из-под контроля, а расплачиваться за это будут обычные жители, которые не хотят жить под диктовку разъяренной толпы.

Хуже всего в этой истории то, что Мамдани не ограничивается словами, а действует. Есть старая мудрость, что идиот в движении всегда эффективнее гения в покое. Пока здравомыслящие оппоненты мэра спорят и рассуждают, он шаг за шагом воплощает в жизнь свои разрушительные обещания.

Полицейские, знающие улицы Нью-Йорка лучше любого мэра, прекрасно понимают, чем это обернется. Глава профсоюза патрульных PBA Патрик Хендри заявил, что Мамдани готов рискнуть безопасностью жителей, лишь бы угодить своему радикальному электорату. Руководитель профсоюза детективов Скотт Манро, объединяющего 20 тыс. человек, назвал SRG жизненно важным подразделением, а его роспуск - доказательством того, насколько мэрия оторвана от реальной полицейской работы.

Бывший начальник департамента полиции Нью-Йорка Джон Челл высказался еще жестче. По его словам, "социалистический подход" к поддержанию порядка оборачивается пострадавшими людьми, разрушенным имуществом и в итоге губит города.

Угроза эта вполне реальная. В марте 2026 года двое мужчин, которых обвиняют в поддержке ИГИЛ, бросили самодельные бомбы в толпу у резиденции мэра. Нью-Йорк меняет проверенное подразделение на пустое обещание, ведь группа диалога не остановит вооруженного преступника.

Новый срыв в городе неизбежен. Когда он произойдет, полиция Нью-Йорка окажется к нему не готова, и вся ответственность ляжет на человека, который своими руками разобрал защиту города.

История уже знает подобные примеры. Когда Трамп упразднил созданную при Обаме группу реагирования на пандемии, а затем начался COVID, именно это решение стало одним из главных пунктов обвинений против него. Мамдани сам вручил оппонентам такой же аргумент, и любой серьезный инцидент в Нью-Йорке теперь навсегда будет связан с роспуском SRG.

Атмосферу вседозволенности, которую создает мэрия, почувствовали и те, кто манипулирует политическими ветрами в Большом яблоке, привык действовать шумом и провокациями. Наряду с тем, что сторонники Мамдани и прочие демократы активно подключаются к пропаганде "левых ценностей", Армянский национальный комитет Америки (АНКА) и дашнакские организации тут же объявили о "крупной победе", заявив, будто добились снятия флага Азербайджана, поднятого на Манхэттене.

Флаг, напомним, подняла азербайджанская диаспора 8 ноября, ко Дню Победы и Дню государственного флага. Он висел по временному разрешению города, как и все флаги на этом флагштоке, а такие флаги по установленным правилам снимают через неделю. Так было в прошлом году, так было всегда, так произошло и в этом.

"Крупная победа" АНКА, таким образом, сводится к тому, что сняли флаг, который и так должны были снять. Ни одного решения городских властей о снятии армянская сторона не показала. В заявлении, которое приписывают офису мэра, нет ничего, кроме общих слов о солидарности, и никаких распоряжений убрать флаг мэр-коммунист не давал.

Впрочем, государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой назвал эти сообщения ложью. В ведомстве подчеркнули, что в распространяемых публикациях нет ни одного доказательства того, кто и на каком правовом основании принял так называемое решение, а флаг развевался положенные семь дней.

Армянские лоббисты пошли еще дальше и стали прикрываться именами американских должностных лиц. Искажение позиции чиновников ради манипуляции общественным мнением грозит серьезной юридической ответственностью, и в Госкомитете об этом прямо напомнили.

Причина этой истерии проста. Армянская диаспора, потерпевшая поражение на всех фронтах, раз за разом проигрывает азербайджанской общине, которая в США с каждым годом становится сильнее. Шум вокруг флага нужен АНКА, чтобы скрыть провал своей пропаганды, отчитаться за потраченные деньги и сохранить финансирование на будущее.

Две истории этой недели складываются в одну картину. Мэр, который разоружает полицию ради одобрения радикалов, посылает сигнал всем, кто привык действовать провокациями и ложью, и АНКА этот сигнал услышала первой. Безнаказанность рождается там, где власть сама показывает пример уступчивости.

Азербайджанская община в США продолжит свое дело. Церемонии поднятия флага перед административными зданиями в разных штатах, ролики о Победе на экранах Таймс-сквер и новые флаги на Манхэттене никуда не денутся. Следующий флаг Азербайджана поднимут 8 ноября 2027 года, а значит, АНКА уже может готовить очередную фейковую "победу". Если, конечно, Нью-Йорк останется цел к тому времени, учитывая решения Мамдани...