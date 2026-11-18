Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Первая в истории встреча лидеров трех крупнейших ядерных держав почти наверняка обойдется без договора. Зато она уже превратила Пекин в арбитра, к которому Вашингтон и Москва приезжают сами.

У двоих из троих, кто в четверг сядет за один стол в Шэньчжэне, 86% ядерных боеголовок планеты. Хозяином стола будет третий. Си Цзиньпин, чей арсенал примерно в восемь раз меньше американского, в среду утром сам вышел на летное поле встречать Дональда Трампа - жест для китайского протокола крайне редкий, - а самолет Владимира Путина, приземлившийся около двух часов ночи, встречал Цай Ци, пятый по рангу член Постоянного комитета Политбюро. Протокол в Китае говорит громче любого коммюнике. Еще до первой в истории встречи лидеров США, Китая и России Пекин без единого слова объяснил, кого считает главным собеседником, а кого - надежным тылом.

Тыл, впрочем, держался бодро. Выступая на деловом саммите АТЭС, Путин заявил, что инфляция в России под контролем, госдолг "в пределах 17%", а западные санкции стали "большим стимулом для России", благодаря которому ВВП за три года вырос более чем на 10%. Текущий год выглядит скромнее: Минэкономразвития в сентябре прогнозировало рост на 0,6%, а свой прогноз по инфляции ведомство подняло с 5,2% до 6,8%. На переговорах с Си российский лидер пообещал работать "спина к спине". Формула красивая. Спина, правда, у каждого своя.

Официально в четверг, 19 ноября, речь пойдет о ядерном оружии. Представитель Белого дома Оливия Уэйлс пообещала, что президент обсудит сокращение ядерных арсеналов, распространение которых он считает очень опасным. За этой формулой стоит вполне конкретная дыра. Договор СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истек в феврале 2026-го, и впервые с середины 1990-х годов стратегические силы Вашингтона и Москвы не связаны никакими договорными рамками - ни потолком в 1550 развернутых боеголовок, ни лимитом в 700 развернутых носителей. Москва предлагала год соблюдать прежние потолки добровольно. Трамп отказался. Ему нужен новый договор, причем с Китаем, и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас ДиНанно еще в феврале сформулировал это без дипломатической ваты: двусторонний договор лишь с одной ядерной державой, по его словам, "просто неуместен в 2026 году и далее".

Пекин участвовать отказывается, и его аргумент проще таблицы умножения. По январским оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России около 5420 боеголовок, у США 5042, у Китая 620. Вместе Вашингтон и Москва держат примерно 86% мирового ядерного запаса. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в феврале сказала, что ядерные силы Китая "не в одной лиге" с американскими и российскими, и пока цифры выглядят так, с ней трудно спорить. Труднее спорить с другой цифрой: с 2023 года китайский арсенал растет примерно на сотню боеголовок в год, быстрее, чем у кого-либо в мире. Ровно поэтому Пекин и не хочет ничего подписывать сейчас, ведь любой потолок, зафиксированный сегодня, заморозит его в положении младшей ядерной державы именно тогда, когда разрыв сокращается быстрее всего, а интрузивная проверка открыла бы американским инспекторам небольшой и потому особенно уязвимый потенциал.

Так зачем же тогда Си собирает этот стол? В понедельник Мао Нин назвала саммит событием новаторского значения, на котором три президента обменяются мнениями о стратегической стабильности в отношениях великих держав. Обратите внимание на словарь. Вашингтон говорит о боеголовках, Пекин - о стабильности, понятии политическом и растяжимом, в которое удобно уложить американскую противоракетную оборону и Тайвань. В китайских академических кругах накануне встречи открыто называли приемлемым максимумом мораторий на испытания и обмен данными, то есть меры доверия, которые ничего не ограничивают. Встреча обходится Си бесплатно, а статус равного сверхдержавам он получает сразу.

Ядерная повестка - витрина. Настоящий торг, судя по всему, пойдет вокруг войны с Ираном, которая началась 28 февраля ударами США и Израиля. Американская морская блокада иранских портов продолжается, 11 ноября танкер подорвался на мине к востоку от Ормузского пролива, а 16 ноября в регион подошел авианосец "Теодор Рузвельт". До войны через пролив проходило около 20% мировой нефти, и Китай, по имеющимся данным, оставался главным покупателем иранского сырья. Трампу нужен рычаг на Тегеран, у Пекина он есть, и за этот рычаг Вашингтону придется чем-то платить.

Платить Трамп готов, потому что дома у него тяжелый месяц. После поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября партийную группу в Палате представителей возглавил Джим Джордан, обойдя Стива Скализа со счетом 106 против 73. Отсюда и внезапная фраза о возможной встрече с Ким Чен Ыном, брошенная в понедельник у Белого дома: северокорейский лидер, по словам Трампа, может приехать, но решать это председателю Си. Американский президент вслух признал, что пропуск в Пхеньян теперь выписывают в Пекине.

Украина в официальной повестке не значится. Володимир Зеленский уже выразил тревогу, что судьбу войны могут обсудить за спиной Киева. Основания понятны: переговоры Россия - США - Украина, прошедшие в январе и феврале в Абу-Даби и 17-18 февраля в Женеве, дали обмен пленными и ничего сверх этого, а 21 сентября Дмитрий Песков заявил, что движения нет. Тот же Песков в октябре назвал неуместным сравнение будущей встречи с Ялтой. Напрасно отмахивался. Сравнение действительно хромает, только в другую сторону.

В феврале 1945 года в Ливадийском дворце хозяином был Сталин, чья армия стояла примерно в семидесяти километрах от Берлина, и Рузвельт с Черчиллем приехали в Крым потому, что без советского вождя послевоенный порядок не складывался. Хозяин в Шэньчжэне - Си. Москва в этой конструкции занимает место, которое восемьдесят лет назад занимал Черчилль: полноправный участник исторической фотографии, чей реальный вес за столом заметно меньше, чем ему хочется показать. По словам помощника президента Юрия Ушакова, о трехстороннем формате Путин и Си говорили еще 31 августа в Бишкеке, а Песков позже уточнял, что российская сторона передала инициативу Пекину по дипломатическим каналам. Кремль сам попросил китайцев накрыть стол. Рассадку определяет тот, кто накрывал.

Главный выигрыш у Пекина, и он уже в кармане. Си принимает 21 экономику АТЭС в городе, который Китай выбрал витриной своих технологий, в конце сентября провел трехдневный государственный визит в Вашингтон, а торговое перемирие с США продлено до 10 января. Через новый американо-китайский Совет по торговле стороны договорились смягчить пошлины на товары примерно на 30 млрд долларов в каждом направлении. Редкоземельные металлы, главный козырь Пекина, остались за скобками.

Москва получает картинку, ради которой многое терпела: Путин за одним столом с президентом США, на равных, без европейцев, в азиатском зале, куда брюссельские санкционные пакеты попросту не дотягиваются. Цена картинки - роль младшего партнера, которую китайский протокол подчеркнул еще в аэропорту.

Трамп получит шоу и, возможно, встречу с Кимом. Соглашаясь на формат, где отказ Китая ограничивать арсенал звучит как разумная позиция, Белый дом сам легитимирует пекинскую логику "сначала сокращайтесь вы".

Совместного заявления, скорее всего, не будет. Максимум - договоренность продолжить консультации по стратегической стабильности на уровне экспертов, и каждая из трех столиц прочтет эту формулировку по-своему. Скорее всего, до 31 марта 2027 года не состоится ни одного раунда трехсторонних переговоров о количественных ограничениях боеголовок, зато торговое перемирие, истекающее 10 января, будет продлено еще раз. Если я ошибусь в первой части, значит, Пекин получил за свое согласие нечто, о чем нам пока не сказали.

В Ялте в центре знаменитого снимка сидел Рузвельт, хотя хозяином был Сталин. Через восемьдесят один год в Шэньчжэне снимут одну общую фотографию, и на этот раз хозяин, похоже, центр кадра не уступит. Трамп увезет из Китая картинку для избирателей, Путин - картинку рядом с Трампом. Си оставит себе главное: право и дальше решать, кого встречать у трапа самому, а к кому в два часа ночи отправить Цай Ци.