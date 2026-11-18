18 ноября в одной из воинских частей Министерства обороны Армении обнаружено тело военнослужащего-контрактника (Н. Б.) с огнестрельным ранением.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространило Министерство обороны Армении.

По данным ведомства, проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.