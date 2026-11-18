https://news.day.az/world/1875400.html В Армении застрелили солдата 18 ноября в одной из воинских частей Министерства обороны Армении обнаружено тело военнослужащего-контрактника (Н. Б.) с огнестрельным ранением. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространило Министерство обороны Армении.
В Армении застрелили солдата
18 ноября в одной из воинских частей Министерства обороны Армении обнаружено тело военнослужащего-контрактника (Н. Б.) с огнестрельным ранением.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространило Министерство обороны Армении.
По данным ведомства, проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре