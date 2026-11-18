Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии гарантий подписания и ратификации мирного соглашения после принятия новой Конституции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он подчеркнул, что готов лично взять на себя ответственность за обеспечение институционального мира.

"Думаю, что после принятия новой Конституции я могу поставить на карту весь свой политический капитал в качестве гарантии обеспечения институционального и необратимого мира", - заявил Пашинян, выступая в Национальном собрании.