https://news.day.az/politics/1875403.html Азербайджан и Турция обсудили двустороннее сотрудничество 8 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Азербайджан и Турция обсудили двустороннее сотрудничество
8 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Как передает Day.Az, в ходе беседы стороны обсудили актуальную повестку союзнических отношений между двумя странами, перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Кроме того, министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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