8 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Как передает Day.Az, в ходе беседы стороны обсудили актуальную повестку союзнических отношений между двумя странами, перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Кроме того, министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.