Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал уйти в отставку в зависимости от итогов референдума по новой конституции.

Об этом он заявил в парламенте в ходе сессии вопросов и ответов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян обратился к оппозиции с предложением отстранить его от власти. По его словам, если граждане на референдуме проголосуют против новой конституции, он покинет пост, если поддержат - завершит мирный процесс с Азербайджаном и потом опять же уйдет.

"Хотите меня отстранить, очень хорошо, я вам предлагаю - отстраните, докажите, что хотите", - заявил армянский премьер, призвал всех пойти на референдум.

В случае одобрения конституции на всеобщем голосовании он обещает подписать мирное соглашение с Баку, запустить процесс открытия транспортных коммуникаций и урегулирования сложных участков границы, после чего покинуть должность.

"Идем на референдум. Народ не голосует - я ухожу. Сдаюсь. Предлагаю. Отказываетесь?", - обратился он к депутатам Национального собрания.

Пашинян подчеркнул, что до подписания мирного договора с Азербайджаном уходить в любом случае не намерен. По его словам, окончательным препятствием на пути к миру выступает оппозиция.