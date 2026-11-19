Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что люди, перенесшие вирусный энцефалит, гораздо чаще заболевают болезнью Альцгеймера - в некоторых группах риск заболевания может повышаться в 30 раз. Работа основана на медицинских данных из Финляндии и Великобритании. Результаты опубликованы в журнале Neuron, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали медицинские карты участников двух крупных национальных биобанков. Самая сильная связь с заболеванием обнаружилась у людей, перенесших вирусный энцефалит - тяжелую инфекцию, которая вызывает воспаление тканей головного мозга.

"Однако результаты не означают, что деменция развивается у каждого переболевшего. В финской выборке болезнь Альцгеймера впоследствии диагностировали менее чем у 6% пациентов с энцефалитом. Увеличение риска в 30 раз отражает сравнение с людьми, у которых такой инфекции не было", - говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что механизм развития заболевания может заключаться в длительном воспалении мозга. Инфекция способна повреждать нервные клетки и нарушать их работу, а последствия воспаления могут сохраняться даже после выздоровления.

Исследователи также оценили влияние простого герпеса первого типа (ВПГ-1), который вызывает высыпания на губах и после заражения остается в организме на всю жизнь, в том числе в нервной системе. Лабораторные эксперименты показали, что амилоидные белки, накапливающиеся при болезни Альцгеймера, могут связывать вирусные частицы. Ученые предполагают, что это может быть вариантом защитной реакции мозга на инфекцию.

При этом ученые пока не доказали, что обычный герпес на губах приводит к деменции. Исследование выявило наиболее сильную связь именно с тяжелым вирусным энцефалитом. Кроме того, авторы не всегда могли установить, какой именно вирус вызвал воспаление мозга.