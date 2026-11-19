Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Роман Гофман в ходе встреч с американскими официальными лицами выступил за нанесение совместных военных ударов США и Израиля по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, на прошлой неделе Гофман встретился в США с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом и специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом.

В ходе встреч он представил разведывательные данные Израиля об Иране и его ядерной программе.

Примерно в то же время бывший министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер, также находившийся в США, в ходе встреч с представителями администрации Трампа выступил за нанесение совместных ударов по Ирану.