Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в среду посетил Израиль, где встретился с начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром и главой внешней разведки "Моссад" Романом Гофманом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил израильский портал Ynet.

По данным издания, израильская армия приведена в состояние максимальной боевой готовности, а переходное правительство ожидает решения президента США Дональда Трампа. Автор публикации утверждает, что Израиль способен самостоятельно действовать против Ирана, однако премьер переходного правительства Биньямин Нетаньяху и начальник Генштаба Эяль Замир предпочли бы провести совместную операцию с американской стороной.

Источники Ynet сообщают, что глава "Моссад" выступает за возобновление военных действий в ответ на наращивание Ираном военного потенциала. В то же время другие высокопоставленные израильские чиновники считают, что необходимости начинать операцию в ближайшее время нет.

До этого разведка Израиля "Моссад" похитила двух иранских генералов для поиска летчика Рона Арада, пропавшего в 1986 году. По данным журналистов The New York Times, в декабре 2006 года агенты "Моссада" похитили в Стамбуле генерала Алиреза Аскари, занимавшего пост заместителя министра обороны Ирана.