https://news.day.az/hitech/1875418.html Массовый сбой в PlayStation Network Пользователи по всему миру сообщают о перебоях в работе сервера онлайн-сервиса PlayStation Network. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Массовый сбой в PlayStation Network
Пользователи по всему миру сообщают о перебоях в работе сервера онлайн-сервиса PlayStation Network.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из Германии (более 6,6 тыс.). 56% отметили проблемы со входом, а у 33% трудности с подключением к серверу.
Неполадки также были зарегистрированы в Великобритании (6,2 тыс.), Франции (более 3,3 тыс.), США (1,6 тыс.) и других странах.
Сбои в работе произошли на фоне релиза игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games.
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