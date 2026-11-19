Пользователи по всему миру сообщают о перебоях в работе сервера онлайн-сервиса PlayStation Network.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего жалоб поступило от пользователей из Германии (более 6,6 тыс.). 56% отметили проблемы со входом, а у 33% трудности с подключением к серверу.

Неполадки также были зарегистрированы в Великобритании (6,2 тыс.), Франции (более 3,3 тыс.), США (1,6 тыс.) и других странах.

Сбои в работе произошли на фоне релиза игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games.