Сегодня в гороскопе будут преобладать отнюдь не логические расчеты, а эмоции, причем весьма бурные. Постарайтесь не идти на поводу у этой стихии, а направьте ее в нужное русло. Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. А вот в деловых вопросах будьте готовы к тому, что все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. С формальной стороны, это, мягко говоря, не слишком правильно, однако в реальности симпатии играют в деловых отношениях далеко не последнюю роль. Так что и в делах сегодня не стоит излишне аппелировать к доводам разума, а вот если вы уверены в своей харизме - действуйте!

Овен

Сегодня в голову Овна буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Овну следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Овна, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Овна, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Телец

Сегодня Тельцу стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Телец сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Близнецы

Сегодня Близнецы просто обязаны внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют им вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Близнецов будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Близнецы сегодня способны добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останутся при своем.

Рак

Сегодня Раку представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Раку не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Рака важную роль!

Лев

Cегодня Лев сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Льва возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Льву потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Дева

Cегодня день будет наполнен для Девы всеми оттенками эмоций, а ее интуиция достигнет невиданной высоты! Деве легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Деве правильный путь там, где ей не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Деве прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь ее от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии она могла бы пожалеть.

Весы

Сегодня на глазах Весов будут надеты увеличительные линзы: они будут склонны все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Весов разделятся по черно-белому принципу: что-то они могут идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Весов, которые имеют шанс услышать от них немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Весы сегодня способны замечать то, что обычно от них скрыто. Это поможет им в любых делах, требующих внимания.

Скорпион

Сегодня энергичность и жизнелюбие Скорпиона расцветят его жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Скорпиону же сегодня это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Скорпион сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Стрелец способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Стрелец сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Козерог

Сегодня ситуация будет держать Козерога в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Козерог сумеет вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Козерогу посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Водолей

Cегодня Водолей рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Водолея, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Водолея сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Рыбы

Сегодня день Рыб обещает пройти под девизом: "Я сам!". Они будут чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Рыбам успешно справляться с любыми задачами, но и сделает их весьма притягательными в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Рыбы не собираются флиртовать, их отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Рыбы могут тем самым ущемлять чувства и гордость других.