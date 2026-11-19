Польша обратилась с просьбой к США
Польша попросила США обучить своих пилотов применению ядерных бомб.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет WP Wiadomosci.
Варшава подала заявку на участие в программе Североатлантического альянса по совместному использованию ядерного оружия. Отмечается, что если она будет одобрена, польские пилоты истребителей F-35 смогут пройти подготовку по применению американских ядерных авиабомб.
По данным издания, Соединенные Штаты уже рассматривают заявку, а переговоры продвигаются.
Ранее аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик в интервью изданию Defence24 заявил, что Польша могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5-10 лет, однако такой шаг был бы связан с серьезными рисками.
Также в феврале глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава поддерживает идею разработки собственных ядерных вооружений.
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