В операционной системе Windows обнаружили функцию, которая более 25 лет отслеживает запуск приложений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание XDA Developers.

Авторы объяснили, что эта функция записывает, какие программы открывает пользователь, сколько раз он это делает и когда запускал их в последний раз. Журнал активности под названием UserAssist появился в Windows около 2000 года. Он хранится в системном реестре и помогает определять наиболее часто используемые приложения.

В заметке уточняется, что на основе этих данных Windows формирует рекомендации в меню "Пуск" и результатах поиска. Названия программ в журнале закодированы с помощью простого алгоритма ROT13, поэтому их можно восстановить.

Журналист XDA Developers проверил работу функции на ноутбуке Lenovo Legion 5 Pro. С помощью бесплатной утилиты UserAssistView он обнаружил 325 записей, накопленных с мая 2022 года. Например, приложение "Фотографии" запускалось 164 раза, а инструмент "Ножницы" - 128 раз. В истории также сохранились сведения о браузере AVG Secure Browser, который пользователь ранее удалил.

Выяснилось, что сбор информации можно отключить в настройках Windows 11. Для этого необходимо открыть раздел "Конфиденциальность и безопасность", найти пункт "Отслеживание запуска приложений" в разделе "Общие" или "Рекомендации и предложения" и выключить соответствующий переключатель. Расположение настройки зависит от версии системы.