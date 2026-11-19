Британское подразделение китайского бренда BYD провело показательные испытания гибридного внедорожника Denza Bao 5, который в Китае продается как FangChengBao Leopard 5. Автомобиль сдвинул с места и отбуксировал полностью комплектный пассажирский лайнер Boeing 747-400 массой около 180 тонн, завершив финальный заезд на двух колесах левого борта, так как правые были сняты, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суммарно за три попытки - на четырех, трех и двух колесах колесах - внедорожник Bao 5 протащил самолет на расстояние около 1600 метров. По утверждению Denza, это первый в мире случай буксировки самолета серийным автомобилем на двух колесах, а также первая буксировка Boeing 747 автомобилем на электрической тяге.

Силовая установка осталась полностью штатной: это три электрических двигателя и 1,5-литровый турбомотор суммарной отдачей 544 л.с. Но инженеры демонтировали пассажирские сиденья и разместили в салоне балласт, чтобы обеспечить колесам необходимое сцепление.

Показательный заезд был организован в преддверии начала поставок Denza в Великобританию. Прием заказов уже открыт, а отгрузки первых клиентских автомобилей ожидаются в начале 2027 года. Цена Bao 5 в версии Ultimate, которая использовалась для эксперимента, составляет около 79 тысяч фунтов стерлингов