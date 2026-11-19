Азербайджанские дзюдоисты сегодня стартуют на молодежном чемпионате мира
Сегодня, 19 ноября, в столице Узбекистана Ташкенте стартует молодежный чемпионат мира по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый соревновательный день шесть представителей Азербайджана поборются за медали.
Среди юношей Айхан Мирзазаде выступит в весовой категории до 60 кг, а Магомед Мусаев - до 66 кг.
В соревнованиях девушек Наргиз Ахмедова поборется за медаль в весе до 48 кг, Айсун Мамедова - до 52 кг, а Хадиджа Гадашова и Вусала Гаджиева - до 57 кг.
Поединки предварительного этапа начнутся в 07:00 по бакинскому времени, финальный блок - в 16:00. Встречи будут транслироваться в прямом эфире на платформе JudoTV.
Отметим, что на чемпионате мира Азербайджан представлен 14 дзюдоистами: девятью юношами и пятью девушками. Индивидуальные соревнования пройдут 19-21 ноября, а командный турнир среди смешанных команд - 22 ноября.
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