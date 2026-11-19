Азербайджан рассматривает цифровую трансформацию не только как технологическое развитие, но и как одну из важных гарантий национальной безопасности и государственного суверенитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики Ильгар Мусаев на церемонии открытия II Международной конференции по кибердипломатии.

Он отметил, что развитие технологий приводит не только к трансформации экономики и социальной жизни, но и меняет характер международных отношений, межгосударственной конкуренции и глобального баланса сил.

По его словам, цифровые технологии, искусственный интеллект и киберпространство уже стали факторами, непосредственно влияющими на формирование стратегических интересов государств, политику национальной безопасности и систему международных отношений.

И. Мусаев подчеркнул, что стремительное развитие искусственного интеллекта придает этим изменениям новое измерение.

"Искусственный интеллект не только расширяет технологические и экономические возможности государств, но и меняет характер информационных войн, масштабы киберопераций и механизмы международного влияния", - заявил он.

Начальник службы подчеркнул, что в современных условиях кибербезопасность уже недостаточно рассматривать исключительно как вопрос технической защиты.

Он отметил, что в Азербайджане информационная безопасность и кибербезопасность постоянно находятся в центре внимания и являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

По словам И. Мусаева, на совещании "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся 11 февраля 2026 года под председательством Президента Ильхама Алиева, особое внимание было уделено значению этих сфер для стратегического развития страны. Кроме того, были даны важные поручения по усилению координации между государственными органами.

Он также отметил, что на первом заседании Совета цифрового развития Азербайджанской Республики, созданного в качестве институционального продолжения этой политики и прошедшего под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, вопросы кибербезопасности и информационной безопасности стали одними из основных тем обсуждения.

Начальник службы обратил внимание на то, что международный опыт показывает: кибербезопасность не ограничивается принятием мер после совершения атак.

"Кибербезопасность - это непрерывный процесс, охватывающий заблаговременное выявление рисков, постоянный мониторинг, превентивную защиту, оперативное реагирование и обеспечение устойчивого восстановления услуг", - заявил И. Мусаев.

Он добавил, что одним из основных направлений деятельности Государственной службы специальной связи и информационной безопасности является защита государственных информационных систем и критической информационной инфраструктуры.

По словам И. Мусаева, ключевыми задачами в этой сфере являются своевременное выявление киберугроз, оперативное реагирование на инциденты и развитие механизмов превентивной защиты.