Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в декабре посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Симонян заявил журналистам.

По его словам, в конце декабря в Армению в рамках "моста мира" должны приехать представители общественных организаций Азербайджана.

"В следующем месяце также ожидается мой визит в Азербайджан. Не в город Баку, сразу говорю, да - планируется мой визит, потому что Хикмет Гаджиев (помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента - ред.) прибыл в Армению, теперь с ответным визитом должен поехать я", - сказал он.