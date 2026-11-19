https://news.day.az/politics/1875466.html Ален Симонян посетит Азербайджан Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в декабре посетит Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Симонян заявил журналистам. По его словам, в конце декабря в Армению в рамках "моста мира" должны приехать представители общественных организаций Азербайджана.
Ален Симонян посетит Азербайджан
Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в декабре посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Симонян заявил журналистам.
По его словам, в конце декабря в Армению в рамках "моста мира" должны приехать представители общественных организаций Азербайджана.
"В следующем месяце также ожидается мой визит в Азербайджан. Не в город Баку, сразу говорю, да - планируется мой визит, потому что Хикмет Гаджиев (помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента - ред.) прибыл в Армению, теперь с ответным визитом должен поехать я", - сказал он.
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