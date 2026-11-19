Футбольный ажиотаж в Ханкенди: первый официальный матч на обновленном стадионе
Сегодня на городском стадионе Ханкенди состоится первый официальный футбольный матч после реконструкции арены. В рамках восьмого тура Первой лиги Азербайджана местный "Ханкенди" примет "Карван-Евлах".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча начнется в 16:00. Главным арбитром назначен Камранбей Рагимов.
Перед матчем "Карван-Евлах" занимает четвертое место в турнирной таблице с 13 очками, тогда как "Ханкенди" располагается на седьмой строчке с шестью баллами.
16:00. "Ханкенди" - "Карван-Евлах"
Судьи: Камранбей Рагимов, Сенан Атаев, Вугар Байрамов, Назим Абдуллаев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Стадион: городской стадион Ханкенди
Отметим, что восьмой тур Первой лиги завершится 20 ноября.
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