Сегодня на городском стадионе Ханкенди состоится первый официальный футбольный матч после реконструкции арены. В рамках восьмого тура Первой лиги Азербайджана местный "Ханкенди" примет "Карван-Евлах".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча начнется в 16:00. Главным арбитром назначен Камранбей Рагимов.

Перед матчем "Карван-Евлах" занимает четвертое место в турнирной таблице с 13 очками, тогда как "Ханкенди" располагается на седьмой строчке с шестью баллами.

16:00. "Ханкенди" - "Карван-Евлах"

Судьи: Камранбей Рагимов, Сенан Атаев, Вугар Байрамов, Назим Абдуллаев

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Зумруд Агаева

Стадион: городской стадион Ханкенди

Отметим, что восьмой тур Первой лиги завершится 20 ноября.