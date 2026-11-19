Alim Qasımovun ifası GTA 6-da - VİDEO
Azərbaycanın Xalq artisti Alim Qasımov və qızı Fərqanə Qasımovanın maraqlı ifası dünyanın ən məşhur videooyunlarından biri olan GTA 6-nın musiqi siyahısına daxil edilib.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçilərin Nelli Furtadonun məşhur "Say It Right" mahnısına muğam üslubunda verdikləri yeni nəfəs oyunun "Kaleidoscope FM" radiostansiyasında səslənəcək.
Sözügedən ifa bir neçə il əvvəl "Bizimkilər" layihəsi çərçivəsində təqdim olunub.
GTA 6-da yer alan "Kaleidoscope FM" müxtəlif ölkələrdən olan ifaçıların tanınmış mahnılara fərqli musiqi üslublarında hazırladıqları versiyaları bir araya gətirir. Alim və Fərqanə Qasımovaların ifasının da bu siyahıda yer alması Azərbaycan muğamının beynəlxalq auditoriyaya çatdırılması baxımından diqqət çəkir.
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