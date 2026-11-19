https://news.day.az/officialchronicle/1875458.html Эльчин Бабаев освобожден от должности ректора Бакинского государственного университета Эльчин Сафарали оглу Бабаев освобожден от должности ректора Бакинского государственного университета. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Эльчин Бабаев освобожден от должности ректора Бакинского государственного университета
Эльчин Сафарали оглу Бабаев освобожден от должности ректора Бакинского государственного университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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