История архитектуры не должна становиться заложницей национальных амбиций. Потому что, уничтожая или отрицая чужое культурное наследие, люди, в конечном счете обедняют собственную историю.

Об этом сказал в беседе с Day.Az архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев, комментируя заявления посла Ирана в Армении относительно расположенной в Ереване Голубой мечети.

Напомним, что иранский дипломат заявил касательно архитектуры Голубой мечети, что "иранский архитектурный стиль прослеживается в оформлении мечети, в каждой бирюзовой плитке, в каждой детали - да и вся атмосфера этого места недвусмысленно указывает на то, что это именно иранская мечеть".

По словам Эльчина Алиева, профессиональный дипломат может и не знать, что не существует такого понятия, как "иранский архитектурный стиль". Как нет азербайджанской, армянской или грузинской архитектуры. Особенности архитектуры бывают только региональными, архитектурные традиции формируются, прежде всего, под влиянием именно региональных особенностей, связанных с конкретными климатическими, природными, историческими и культурными условиями, к которым на протяжении столетий в конечном итоге и приспосабливается архитектура, отметил архитектор.

"Даже в самом Иране существуют различные архитектурные школы, отличающиеся как планировочными решениями, так и внешним обликом сооружений.

Так вот, историческая архитектура Еревана также обладала своими региональными особенностями, отражавшими не только климатические условия территории, но и ее историю, этнический состав населения и уклад жизни.

После завоевания Эриванского ханства Российской империей в 1827 году были составлены подробные статистические описания населения региона, свидетельствующие о значительном присутствии мусульманского, преимущественно тюркоязычного населения. Именно поэтому в советский период, в середине ХХ века сознательно был полностью стерт с лица земли исторический центр Еревана - десятки памятников архитектуры, внешний вид которых напоминал о принадлежности города к азербайджанскому культурно-историческому наследию, в основном и формировавшему архитектурный облик Еревана столетия", - сказал архитектор.

Самым настоящим вандализмом наш собеседник считает окончательное разрушение в 1964 году Дворца Сардара. Как известно, именно там ссыльными декабристами в 1827 году была впервые поставлена бессмертная пьеса Александра Грибоедова "Горе от ума" в присутствии самого автора. По мнению Эльчина Алиева, вместо того, чтобы установить мемориальную доску на здании Дворца Сардара или устроить Музей памяти Грибоедова, куда съезжались бы туристы со всего русскоязычного пространства, в Армении намеренно разрушили памятник азербайджанской истории и культуры.

К счастью, отметил Алиев, в московских архивах хранится большое количество чертежей и планов, связанных с архитектурными памятниками старого Иревана. Существуют также старинные изображения, рисунки и описания путешественников, позволяющие представить облик города с его многочисленными мечетями, минаретами, дворцами и традиционными жилыми кварталами. Сохранились рисунки известных европейских художников Жан-Батиста Тавернье, Жана Шардена, русских художников Франса Рубо и Григория Гагарина, до мелочей изобразивших облик Иревана того времени.

"Кстати, в Тбилиси до сих пор сохранились элементы исторической городской среды, связанные, в том числе с азербайджанскими архитектурными традициями. А в Баку сохранилось немало зданий, построенных по заказу армянских предпринимателей и нефтепромышленников, а также по проектам архитекторов армянского происхождения. Мы сохранили и памятники армянского религиозного наследия. И это совершенно естественно! Ведь все эти сооружения - неотъемлемая часть истории нашего древнего города на берегу Каспийского моря, независимо от национальности их создателей и владельцев.

В Ереване же, увы, значительная часть подобного исторического наследия была утрачена, а культурную принадлежность отдельных сохранившихся памятников и сегодня пытаются представить исключительно в национальных категориях.

Именно поэтому меня удивляют слова иранского посла. Ведь объявлять, что исторический Дом Божий принадлежит исключительно "нам, персам", лишь потому, что в его архитектуре присутствуют якобы характерные для "иранского" зодчества декоративные элементы, - не только некорректно с профессиональной точки зрения, но и по-человечески некрасиво.

Ереван - город, на протяжении столетий находившийся на пересечении тюркского, армянского и персидского культурных миров. И его архитектурное наследие нельзя было делить по современным государственным границам и национальным предпочтениям. Именно в этом переплетении культур и заключалась уникальность его исторической архитектуры, большая часть которой сегодня уже не существует.

Очень надеюсь, что в армянском обществе когда-нибудь начнется открытое и честное обсуждение трагической судьбы исторического центра Еревана. Ведь многие жители современной Армении, вероятно, даже не представляют, как выглядел их город 150-200 и даже 100 лет назад.

История архитектуры не должна становиться заложницей национальных амбиций. Потому что, уничтожая или отрицая чужое культурное наследие, люди, в конечном счете обедняют собственную историю", - заключил профессор Эльчин Алиев.

Лейла Таривердиева