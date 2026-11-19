В 2027 году Азербайджан примет ряд крупных международных политических, экономических, общественных и культурных мероприятий.

По данным исследования Trend, в течение года в Баку планируется проведение 16-го Исламского саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), Ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), конвенции SportAccord, а также международных экономических и энергетических форумов, передает Day.Az.

Кроме того, Габала примет 10-й Всемирный форум по гастрономическому туризму.

Конвенция SportAccord - 9-13 мая

Одним из первых крупных международных мероприятий, которые пройдут в Азербайджане в 2027 году, станет конвенция SportAccord. Считающаяся одной из наиболее авторитетных площадок международного спортивного сообщества, она пройдет в Баку с 9 по 13 мая.

Согласно официальной информации организации SportAccord, ожидается участие представителей Международного олимпийского комитета, международных спортивных федераций, правообладателей спортивных прав, городов - организаторов спортивных мероприятий, а также других представителей спортивной индустрии. В программу конвенции войдут официальные встречи, конференционные сессии, семинары, выставка и мероприятия для установления деловых контактов.

По информации организаторов, ожидается участие более 1700 представителей свыше 120 международных федераций, а также более 600 организаций из более чем 65 стран. Конвенция станет площадкой для расширения сотрудничества между международными спортивными организациями, обсуждения новых инициатив в спортивной индустрии и развития партнерских отношений с городами - организаторами спортивных мероприятий.

13-я сессия Исламской конференции министров информации ОИС - 1-2 июня

1-2 июня в Баку состоится 13-я сессия Исламской конференции министров информации Организации исламского сотрудничества.

Согласно информации, размещенной в официальном календаре мероприятий ОИС, конференция станет международной платформой для обсуждения сотрудничества государств - членов организации в информационной сфере и сфере СМИ. Проведение мероприятия также упоминается в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 сентября 2026 года. В нем глава государства отметил, что в 2027 году Азербайджан наряду с 16-м Исламским саммитом примет 13-ю сессию Исламской конференции министров информации и другие мероприятия.

Таким образом, конференция предоставит возможность обсудить на министерском уровне вопросы взаимодействия в информационной сфере исламского мира и общую повестку государств - членов организации.

Бакинская энергетическая неделя - 2-4 июня

Со 2 по 4 июня в Баку пройдет традиционная Бакинская энергетическая неделя, которая объединит представителей международного энергетического сектора, государственных структур, компаний, инвесторов и профильных специалистов.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте мероприятия, программа Бакинской энергетической недели 2027 года будет включать три международных события: 32-ю Международную выставку "Нефть и газ Каспия", 32-й Бакинский энергетический форум и 15-ю Каспийскую международную выставку возобновляемой энергетики.

Бакинский энергетический форум пройдет 2-3 июня, а две выставки - со 2 по 4 июня.

Мероприятия станут площадкой для развития международного сотрудничества в сферах нефтегазовой промышленности, электроэнергетики, возобновляемой энергетики, энергетической безопасности и новых технологий. В их рамках планируется обсудить состояние энергетического рынка, инвестиционные возможности и перспективные направления развития отрасли.

10-й Всемирный форум по гастрономическому туризму - июнь

В июне 2027 года Габала примет 10-й Всемирный форум по гастрономическому туризму.

Согласно информации Государственного агентства по туризму Азербайджана от 28 октября 2026 года, Всемирная туристская организация ООН (ООН Туризм) выбрала Азербайджан страной - хозяйкой форума. Точные даты его проведения пока не объявлены.

Форум, который ООН Туризм проводит с 2015 года, объединяет специалистов, ученых, производителей, предпринимателей и представителей государственных структур, работающих в сферах туризма и гастрономии.

Основная цель мероприятия - содействие обмену знаниями и опытом в области гастрономического туризма, выявление успешных практик и укрепление роли гастрономии в развитии туристических направлений.

В рамках форума планируется представить международным специалистам национальную кухню Азербайджана, его гастрономическое наследие и местную продукцию. Проведение мероприятия в стране будет способствовать продвижению Азербайджана как туристического направления, привлечению инвестиций в туристический сектор и расширению международных деловых связей.

16-й Исламский саммит - 23-24 июня

Одним из важнейших политических мероприятий, которые Азербайджан примет в 2027 году, станет 16-й Исламский саммит Организации исламского сотрудничества. Он пройдет в Баку 23-24 июня.

Согласно официальному календарю мероприятий ОИС, подготовительная встреча высокопоставленных должностных лиц состоится 19-20 июня, а встреча на министерском уровне - 21-22 июня. Таким образом, основные подготовительные и дипломатические мероприятия, связанные с саммитом, пройдут с 19 по 24 июня.

Подготовка к Исламскому саммиту также обсуждалась во время визита генерального секретаря ОИС Исмаила Ульд Шейха Ахмеда в Азербайджан в октябре 2026 года. Согласно информации организации, в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым стороны рассмотрели вопросы подготовки Баку к проведению саммита. Генеральный секретарь выразил уверенность в том, что Азербайджан организует мероприятие на высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что в 2027 году Азербайджан примет на себя председательство в ОИС и наряду с Исламским саммитом будет принимать другие мероприятия организации.

Исламский саммит является высшей политической платформой ОИС, объединяющей глав государств и правительств стран - членов организации. Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, международной безопасности, региональных конфликтов и отношений между государствами - членами организации.

12-е Ежегодное заседание Совета управляющих АБИИ - 14-15 июля

14-15 июля в Баку состоится 12-е Ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Согласно официальной информации банка от 29 сентября 2026 года, решение о проведении заседания в Азербайджане было принято в рамках 11-го Ежегодного заседания АБИИ, состоявшегося в Дохе. Во время церемонии передачи полномочий по проведению мероприятия Азербайджану министр финансов Катара Али бин Ахмед Аль-Кувари передал молоток председателя Совета управляющих министру экономики Азербайджана, управляющему от страны в АБИИ Микаилу Джаббарову.

Президент АБИИ Цзоу Цзяи, отметив, что Азербайджан является одним из учредителей банка, заявила о готовности организации сотрудничать со страной в подготовке к заседанию 2027 года.

Микаил Джаббаров, в свою очередь, подчеркнул, что проведение мероприятия в Баку станет важной площадкой для укрепления сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, устойчивого экономического роста, инноваций и региональной взаимосвязанности.

АБИИ является многосторонним финансовым институтом, который поддерживает устойчивое экономическое развитие и региональную взаимосвязанность посредством инвестиций в инфраструктуру и другие производительные секторы. Согласно официальной информации банка, в настоящее время он насчитывает 111 утвержденных членов. Ожидается, что в заседании в Баку примут участие представители государств - членов банка и его партнеры.

Чемпионат мира ФИФА U-20 - 17 сентября - 9 октября

В сентябре-октябре 2027 года Азербайджан и Узбекистан совместно примут чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет.

Согласно официальной информации ФИФА от 22 октября 2026 года, турнир пройдет с 17 сентября по 9 октября. Он станет 25-м розыгрышем чемпионата мира U-20.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 2 октября 2025 года принял решение о проведении турнира в Азербайджане и Узбекистане. В связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря 2025 года подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению чемпионата в нашей стране.

Согласно информации ФИФА, в турнире примут участие 24 национальные сборные. Часть команд уже обеспечила себе выход в финальную стадию, остальные участники определятся по итогам отборочных этапов, которые пройдут в первой половине 2027 года.

Чемпионат предоставит молодым футболистам возможность проявить себя на международном уровне, объединит представителей футбольного сообщества из разных стран и будет способствовать развитию спорта в странах - хозяйках турнира. Совместное проведение соревнований Азербайджаном и Узбекистаном также позволит расширить опыт нашей страны в организации международных спортивных мероприятий.

Календарь международных мероприятий на 2027 год

Основные мероприятия, даты проведения которых подтверждены или указаны в официальных источниках, представлены в календаре: