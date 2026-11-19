https://news.day.az/officialchronicle/1875457.html Малейка Аббасзаде назначена ректором БГУ Малейка Аббасзаде назначена ректором БГУ. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Новость обновляется
Малейка Аббасзаде назначена ректором БГУ
Малейка Аббасзаде назначена ректором Бакинского государственного университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Малейка Аббасзаде освобождена от должности председателя правления Государственного экзаменационного центра.
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