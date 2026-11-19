Прочное международное партнерство позволяет каждому государству получать доступ к возможностям, которыми оно самостоятельно не располагает, развивать компетенции для их применения на национальном уровне и укреплять стратегическую автономию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Национального института исследований и разработок в области информатики Румынии (ICI Bucharest) Адриан-Виктор Вевера, выступая на II Международной конференции по кибердипломатии.

Он сообщил, что в рамках первой конференции, состоявшейся в Баку в 2024 году, возглавляемое им учреждение подписало соглашение с Институтом развития и дипломатии Университета ADA. Результатом этого сотрудничества стало создание Центра твининга по кибердипломатии.

По словам А. Веверы, эта инициатива открыла новый этап для ICI Bucharest в процессе формирования европейских сетей взаимодействия в сфере безопасности, а Баку стал местом размещения первого центра твининга по кибердипломатии.

Он отметил, что с тех пор центр объединяет представителей различных учреждений для проведения тренингов по кибердипломатии.

"Это показывает, каких результатов может достичь данная конференция. Она стала одной из площадок, позволяющих нашему учреждению продолжать совместную работу", - сказал он.

А. Вевера подчеркнул, что тема нынешней конференции - "Сила и влияние в цифровую эпоху: региональный взгляд на меняющийся киберландшафт" - охватывает важные вопросы на пересечении технологической геополитики и международной безопасности.

Он заявил, что искусственный интеллект уже является не просто инструментом инноваций, но и важным фактором формирования внешней политики и новых правил дипломатии.

"Это дискуссия о дипломатии в технологическом мире, и кибердипломатия представляет собой новое направление в этой области", - отметил А. Вевера.

По его словам, сегодня необходимо решать сложные задачи - от противодействия информационным войнам и обеспечения защиты в цифровую эпоху до определения принципов ответственного поведения государств в киберпространстве и механизмов привлечения их к ответственности.

А. Вевера обратил внимание на то, что на нынешней конференции особое внимание уделяется вопросу о том, как искусственный интеллект меняет баланс сил и влияния.

Он отметил, что один из главных вопросов для государственных учреждений заключается в том, насколько широкими возможностями для самостоятельных действий они располагают, если полагаются на технологическую инфраструктуру и экспертные знания, которые не находятся под полным контролем какой-либо одной страны.

"Именно здесь пересекаются стратегическая автономия и международное сотрудничество. Я бы оценивал стратегическую автономию по тому, какие варианты выбора остаются у страны даже тогда, когда возможности, которыми она обычно пользуется, становятся недоступными", - заявил он.

По словам А. Веверы, в этой связи возникает ряд важных вопросов: способна ли страна обеспечить бесперебойную работу жизненно важных услуг, самостоятельно оценить ситуацию и обратиться за помощью к партнерам, не попадая при этом в полную зависимость от кого-либо из них?

Он подчеркнул, что прочное партнерство расширяет возможности каждой из сторон.

"Оно обеспечивает каждому партнеру доступ к возможностям, которыми он сам может не располагать, и помогает развивать компетенции, применимые на национальном уровне. Именно это позволяет сочетать сотрудничество со стратегической автономией", - добавил он.

Он заявил, что данный вопрос имеет особое значение в регионе, где энергетические, транспортные и цифровые сети связывают Черноморский регион с Южным Кавказом.

"Черноморский регион представляет особый интерес для Румынии, а Южный Кавказ - для Азербайджана", - отметил А. Вевера.

Он обратил внимание на то, что киберинцидент может возникнуть у одного оператора, однако для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных услуг могут потребоваться совместные действия учреждений нескольких стран.

По словам А. Веверы, искусственный интеллект может помочь быстрее выявлять проблемы, однако способность совместно реагировать на инциденты зависит от отношений, выстроенных до их возникновения, а также от готовности обмениваться информацией даже в условиях неопределенности.

Он сообщил, что в рамках проекта Cyber Polygon, реализуемого в 2024-2026 годах, ICI Bucharest и азербайджанские партнеры применили этот подход на практике в энергетическом секторе.

"Это пример того, чего мы можем достичь, если будем готовиться совместно. Он указывает на более широкую региональную задачу. По мере создания новых связей мы должны с самого начала планировать, как обеспечить их безопасность", - подчеркнул он.

А. Вевера заявил, что в будущем имеются возможности для дальнейшего расширения регионального сотрудничества.

Он отметил, что на встрече министров, состоявшейся 16 ноября в Брюсселе, представители Европейского союза и стран-партнеров, в том числе Азербайджана, вновь подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в области региональной безопасности и взаимосвязанности.

По его словам, это сотрудничество охватывает Черноморский регион и Южный Кавказ, а также направление, простирающееся в сторону Центральной Азии. Транспорт, цифровые технологии и энергетика входят в число общих интересов сторон.

А. Вевера заявил, что расширение связей между Румынией и Азербайджаном еще больше повышает значение сотрудничества в сфере кибербезопасности.

"Работая вместе, мы формируем экспертный потенциал, который каждый из нас сможет использовать в своей стране, и готовимся защищать инфраструктуру, от которой зависит функционирование всего региона", - отметил он.

В завершение выступления генеральный директор института заявил, что кибердипломатия, стратегические альянсы и практические механизмы сотрудничества составляют основу укрепления взаимного доверия, трансграничной устойчивости и стратегической автономии.

Он подчеркнул важность продолжения дискуссий, обмена мнениями и сотрудничества в рамках конференции по вопросам, связанным с идеями, вызовами и возможностями, определяющими будущее киберпространства.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.