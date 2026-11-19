Кибердипломатия становится одним из важнейших стратегических инструментов содействия ответственному поведению государств в киберпространстве, управления трансграничными рисками и укрепления доверия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджан Зияфет Аскеров на церемонии открытия II Международной конференции по кибердипломатии.

Он отметил, что в современных условиях особое значение имеют глобальный диалог о будущем цифрового пространства и координация совместных усилий на международном уровне.

По словам З. Аскерова, мир переживает исторический переломный этап, когда искусственный интеллект, кибервозможности и технологии нового поколения заново формируют глобальный баланс сил.

"Эта технологическая трансформация не просто меняет среду безопасности. Она коренным образом меняет внешнеполитические стратегии государств, подходы к защите национальных интересов и характер международных альянсов", - заявил он.

Заместитель председателя Милли Меджлиса отметил, что стремительное развитие искусственного интеллекта создает новые вызовы - от информационных войн и распространения дипфейков до установления источников кибератак и защиты критической инфраструктуры.

Он добавил, что растущее геополитическое влияние крупных технологических компаний заставляет государства искать тонкий баланс между стратегической независимостью и международным партнерством.

З. Аскеров подчеркнул, что сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью экономического развития государств, социального благополучия и системы государственного управления.

Вместе с тем технологический прогресс сопровождается кибератаками беспрецедентного масштаба, целенаправленными угрозами критической инфраструктуре и проявлениями гибридной войны.

"Сегодня киберугрозы приобрели глобальный характер, и ни одно государство не способно противостоять им в одиночку. Безопасность цифровых границ любого государства фактически является неотъемлемой частью глобальной архитектуры безопасности", - заявил он.

Заместитель председателя Милли Меджлиса отметил, что именно эти реалии выдвигают кибердипломатию на первый план как новый подход к управлению и международному сотрудничеству.

Он подчеркнул, что если традиционная дипломатия на протяжении веков регулировала отношения между государствами в рамках географических границ и политических соглашений, то кибердипломатия предполагает формирование доверия в виртуальном пространстве, не ограниченном географическими границами, разработку нормативных рамок и внедрение общих стандартов безопасности.

По словам З. Аскерова, первая конференция по кибердипломатии, организованная в Азербайджане в 2024 году, не ограничилась созданием площадки для дискуссий, но и способствовала реализации важных практических шагов и выдвижению стратегических инициатив, в том числе созданию учебного центра по кибердипломатии.

Он сообщил, что этот центр заложил основу для обмена опытом на региональном и международном уровнях, наращивания потенциала в сфере киберзащиты и практического формирования механизмов доверия между государствами.

"Нынешняя конференция является логическим продолжением сотрудничества и развития инициатив, заложенных благодаря деятельности этого центра", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Милли Меджлиса отметил, что Азербайджан входит в число государств, успешно осуществляющих цифровую трансформацию и одновременно придающих стратегическое значение защите национального информационного пространства.

По его словам, Азербайджан неизменно демонстрирует приверженность нормам и принципам международного права, в том числе принципам ООН об ответственном поведении государств в киберпространстве.

"Мы выступаем за то, чтобы киберпространство оставалось зоной мира, сотрудничества и экономического прогресса", - заявил З. Аскеров.

Он добавил, что главная цель дипломатов, представителей государственных структур и отраслевых экспертов, собравшихся в Баку, - выработать общее видение того, как дипломатия может способствовать стабильности, безопасности и взаимному доверию в цифровом пространстве, которое становится ареной конкуренции.

З. Аскеров также рассказал о работе, проводимой в Азербайджане по совершенствованию законодательства в сфере кибербезопасности.

Он сообщил, что в феврале текущего года Азербайджан утвердил Конвенцию ООН против киберпреступности.

"Конвенция направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, а также в сфере обмена электронными доказательствами, относящимися к тяжким преступлениям", - отметил он.

Заместитель председателя Милли Меджлиса подчеркнул, что утверждение конвенции позволило вывести международно-правовую основу Азербайджана в сфере борьбы с киберпреступностью с регионального на глобальный уровень.

По словам З. Аскерова, в соответствии с внесенными изменениями в законодательстве были определены такие понятия, как государственный центр по борьбе с компьютерными инцидентами, национальный центр по борьбе с компьютерными инцидентами, информационная инфраструктура, кибербезопасность, проактивные исследования в области кибербезопасности и кибергигиена.

Он сообщил, что на основе этих понятий были сформированы соответствующие правовые механизмы обеспечения безопасности информационной инфраструктуры.

"Кроме того, предусмотрена разработка соответствующих правил и требований, касающихся безопасности государственных органов и инфраструктуры общественного значения", - добавил он.

З. Аскеров выразил уверенность в том, что обсуждения в рамках конференции, выдвинутые инициативы и новые контакты внесут весомый вклад в формирование более безопасной и устойчивой цифровой экосистемы.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.