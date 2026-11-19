Необычное исполнение Народного артиста Азербайджана Алима Гасымова и его дочери Фарганы Гасымовой вошло в музыкальный список одной из самых известных видеоигр в мире - GTA 6.

Как сообщает Day.Az, новая версия популярной песни Нелли Фуртадо "Say It Right", которую артисты исполнили в мугамном стиле, будет звучать на радиостанции "Kaleidoscope FM" в игре.

Данное исполнение было представлено несколько лет назад в рамках проекта "Bizimkilər".

Радиостанция "Kaleidoscope FM", представленная в GTA 6, объединяет версии известных песен в различных музыкальных стилях в исполнении артистов из разных стран. Включение в этот список композиции Алима и Фарганы Гасымовых привлекает внимание с точки зрения продвижения азербайджанского мугама среди международной аудитории.