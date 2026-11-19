Искусственный интеллект позволяет осуществлять кибератаки быстрее и в более широких масштабах, поэтому механизмы раннего предупреждения и обмена информацией между государствами должны работать оперативнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на церемонии открытия II Международной конференции по кибердипломатии.

Он отметил, что искусственный интеллект открывает широкие возможности для инноваций, развития и укрепления киберзащиты. Вместе с тем главная задача заключается в эффективном использовании этих возможностей при одновременном снижении связанных с ними рисков.

По словам Э. Мамедова, одним из серьезных вызовов сегодня является создание убедительного поддельного контента, в том числе дипфейков. Клонирование голоса, манипуляции с видеозаписями и распространение ложных заявлений от имени государственных должностных лиц делают проверку подлинности информации неотъемлемой частью дипломатической коммуникации.

Он отметил, что в июне 2025 года среди целей кампании по выдаче себя за других лиц с использованием голосовых сообщений, созданных искусственным интеллектом, оказались также три министра иностранных дел.

"Это показывает, почему проверка личности говорящего стала важной частью дипломатической коммуникации", - заявил он.

Э. Мамедов подчеркнул, что поддельный контент может усиливать политическую напряженность, наносить ущерб переговорному процессу и ослаблять общественную поддержку международного сотрудничества. По его словам, даже после разоблачения фальсификации вызванное ею недоверие может сохраняться длительное время.

Он также обратил внимание на то, что искусственный интеллект позволяет злоумышленникам проводить кибероперации быстрее и в более широких масштабах.

По его словам, согласно Глобальному отчету об угрозах компании CrowdStrike за 2026 год, в ходе кибератак, зафиксированных в 2025 году, злоумышленникам в среднем требовалось 29 минут, чтобы распространить атаку за пределы первоначально взломанной системы. При этом самый быстрый из зафиксированных случаев занял всего 27 секунд.

"Эти цифры показывают, насколько мало времени может оставаться у специалистов по защите для принятия мер", - заявил Э. Мамедов.

По его словам, такая ситуация выявляет серьезную проблему: скорость кибератак может значительно превышать скорость обмена информацией о них между государствами. Злоумышленники могут воспользоваться существующими уязвимостями еще до того, как предупреждения пройдут все процедуры проверки и подтверждения.

Э. Мамедов считает, что устранение этого разрыва должно стать практическим приоритетом. Предупреждения об угрозах необходимо направлять партнерам на этапе, когда у них еще есть время принять защитные меры.

Он обозначил три основных приоритета в этой сфере.

Первый - создание эффективных и надежных каналов связи еще до возникновения кризиса. По его словам, дипломатические каналы связи и национальные группы реагирования на компьютерные инциденты должны быть объединены с помощью защищенных механизмов, которые регулярно проходят проверку.

Э. Мамедов заявил, что Глобальный каталог контактных пунктов ООН может стать одной из основ для достижения этой цели. Он подчеркнул, что такие каналы связи должны оставаться открытыми даже в периоды, когда поддержание более широких политических контактов затруднено.

Второй приоритет - заблаговременное согласование процедур оперативного обмена информацией. Он отметил, что государства должны заранее определить, какими сведениями, с кем и на каких условиях они будут обмениваться.

"Раннее предупреждение может указывать на угрозу и рекомендовать защитные меры, одновременно четко обозначая, какие обстоятельства пока остаются неопределенными. Распространение такого предупреждения не должно откладываться до окончательного установления ответственности", - заявил Э. Мамедов.

Третий приоритет - укрепление доверия посредством регулярного сотрудничества. По его словам, совместные учения, обмен экспертами и прямые контакты с технологическими компаниями могут превратить официальные обязательства в реальные механизмы взаимодействия.

Э. Мамедов подчеркнул, что государства будут охотнее делиться информацией, если будут уверены в том, что предоставленные сведения защищены, используются ответственно и служат основой для принятия необходимых мер.

Он также отметил важную роль регулирования в этом процессе. По его словам, Закон Европейского союза об искусственном интеллекте представляет собой актуальный пример установления требований к прозрачности, включая маркировку контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, и раскрытие информации о дипфейках.

По мнению Э. Мамедова, подобные подходы должны подкрепляться трансграничным сотрудничеством, взаимодействием с поставщиками технологий и повышением общественной осведомленности.

Он заявил, что не менее важное значение имеет наращивание потенциала. По его словам, даже страны с ограниченными ресурсами должны иметь возможность полноценно участвовать в международном сотрудничестве, получать ранние предупреждения и своевременно принимать меры.

Э. Мамедов также затронул обязательства Азербайджана в области кибербезопасности. Он заявил, что страна укрепляет национальную киберустойчивость в рамках Стратегии информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы.

"Азербайджан также вошел в число первых стран, подписавших и ратифицировавших Конвенцию Организации Объединенных Наций против киберпреступности, и является участником Будапештской конвенции", - подчеркнул он.

Он добавил, что Азербайджан активно участвовал в работе Открытой рабочей группы ООН по безопасности использования информационно-коммуникационных технологий и приветствовал принятие итогового доклада этой группы на основе консенсуса.

Э. Мамедов заявил о поддержке продолжения этого диалога в рамках недавно созданного глобального механизма. По его словам, данный механизм создает важную платформу для укрепления доверия и развития инклюзивного сотрудничества.

"Эти обязательства укрепляют наш призыв к практическому сотрудничеству, своевременному обмену информацией и повышению коллективной устойчивости. Искусственный интеллект ускоряет развитие угроз, с которыми мы сталкиваемся. Мы должны с такой же оперативностью укреплять доверие, обмениваться информацией и сохранять сотрудничество, от которого зависит наша общая безопасность", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.