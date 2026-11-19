Доцент Бакинского государственного университета, старший преподаватель кафедры истории философии и культурологии Нарман Сулейманов (Годжатюрк) трагически скончался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, его тело было обнаружено 18 ноября около 19:00 в доме, где он проживал в Ясамальском районе Баку.

По факту смерти Нарманa Салман оглу Сулейманова, 1967 года рождения, в Ясамальской районной прокуратуре проводится проверка.

Отметим, что некоторое время назад в отношении Н. Сулейманова выдвигались обвинения неприятного характера.