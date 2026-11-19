https://news.day.az/society/1875501.html Скончался доцент БГУ Доцент Бакинского государственного университета, старший преподаватель кафедры истории философии и культурологии Нариман Сулейманов (Годжатюрк) трагически скончался. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, его тело было обнаружено 18 ноября около 19:00 в доме, где он проживал в Ясамальском районе Баку.
Скончался доцент БГУ
Доцент Бакинского государственного университета, старший преподаватель кафедры истории философии и культурологии Нарман Сулейманов (Годжатюрк) трагически скончался.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, его тело было обнаружено 18 ноября около 19:00 в доме, где он проживал в Ясамальском районе Баку.
По факту смерти Нарманa Салман оглу Сулейманова, 1967 года рождения, в Ясамальской районной прокуратуре проводится проверка.
Отметим, что некоторое время назад в отношении Н. Сулейманова выдвигались обвинения неприятного характера.
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