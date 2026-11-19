Автор: Лейла Таривердиева

В столице Камбоджи Пномпене завершился 20-й саммит Франкофонии.

По итогам мероприятия, в котором принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, была принята резолюция "О кризисных ситуациях во Франкофонном регионе, их преодолении и укреплении мира", а также Пномпеньская декларация.

В резолюции уделено место мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, подписанным сторонами документам, принятым решениям и сделанным на пути к миру шагам. Участники саммита приветствовали происходящие процессы, в частности, инициативы TRIPP и прочие, и призвали Баку и Ереван урегулировать все оставшиеся неурегулированные вопросы.

Касательно самой Армении в документе приветствуются шаги государства по интеграции покинувших Карабах армян и тому подобное. И вот это спровоцировало взрыв в диаспоре. Как это так - приветствуют?

Активист диаспоры, промышляющий адвокатской деятельностью Франсуа Деведжян, высказал в соцсети Х свое возмущение. Как могли участники саммита организации, действующей под патронажем Парижа, забыть об армянских требованиях? Армянин считает, что в итоговых документах встречи обязательно должны были быть упомянуты решения Международного суда ООН относительно "права" армян на возвращение в Карабах и защиты "армянского наследия". Первый вердикт был вынесен в ноябре 2023 года, второй - в декабре 2021-го. Армянство, добившееся от ООН желаемого, рассчитывало использовать эти вердикты против Баку, но Азербайджану до армянских пожеланий дела нет, и никто ничего с этим поделать не может.

Тем не менее, диаспора продолжает козырять своими "победами" над Гаагским судом. Поэтому Деведжян не просто возмущается, а требует разъяснений от Парижа. Как такое могло случиться, что в документах саммита Франкофонии забыли про необходимые армянству решения МС? Что это такое, что за скандальный откат от своей позиции?

Судя по всему, истерика адресована конкретно к президенту Франции Макрону. В последнее время этот политик, вообще, стал вести себя как-то странно, и у диаспоры возникли сомнения в его "верности". Макрон, твердо стоявший на антиазербайджанской позиции и использовавший любую возможность для продвижения интересов армянства, дал задний ход. Не сумел добиться включения требований армянства в итоговые документы или не захотел?

Мы говорим о требованиях армянства, а не Армении не случайно. О "коллективном, безоговорочном и достойном" возвращении армян на азербайджанские земли говорит только диаспора. Ереван давно отказался от этой провокационной политики, что, несомненно, повлияло и на формулировки в резолюции.

Сложившаяся ситуация лишний раз доказывает, что диаспора является главным врагом армянской государственности.

Армянство никак не поймет одну простую истину: для международных организаций и международной повестки в целом значение имеет позиция государства Армения, а не диаспоры. Если Республика Армения не требует возвращения заселенных двести лет назад в азербайджанский Карабах армян, то этого вопроса не будет в резолюциях международных организаций. Если официальный Ереван не делает заявлений о несуществующем в Карабахском регионе Азербайджана "армянском наследии", никаких требований по этому поводу в документах серьезных организаций не появится. Мнение диаспоры имеет ход на уровне лоббинга в каком-нибудь Европарламенте. Но даже Конгресс США, с недавнего времени снова наводненный армянскими лоббистами, не имеет права требовать от Баку возвращения армян в Карабах или освобождения преступников, если эти вопросы не поднимает Ереван. Говорить за Армению имеет право только Армения. А Ереван все эти вопросы закрыл, думая о будущем армянской государственности. Они больше не присутствуют и в отношениях Баку и Парижа, который был главным застрельщиком провокаций. Ситуация изменилась, потому что действующие власти Армении вышли из провокационных игрищ держав и стали думать о том, что нужно собственному государству. Во всяком случае, на нынешнем этапе это так. Что будет завтра, неизвестно, но сегодня решения Международного суда ООН диаспора может положить под подушку и перечитывать перед сном.

Азербайджанофоб Деведжян, вроде бы, юрист и должен понимать такие нюансы. Требуя от Елисейского дворца и МИДа разъяснений, он просто хочет напомнить французскому правительству, кто во Франции хозяин. Официальный Париж что-то стал в последнее время себя нехорошо вести, забывая, кому обязан своей властью. Диаспора поддерживает политиков в зависимости не от того, что они могут сделать для Франции. Они поддерживают тех, кто готов сделать что-то для армянства и будет плясать под "дудук". В прошлом году Деведжян "прославился" победой в Коллегии адвокатов над тогдашним министром культуры Рашидой Дати, которую провокатор обвинял в работе на Баку. Дати обратилась в Коллегию в связи с этой клеветой и проиграла. Все армянство Франции с салютами торжествовало свою победу над разумом.

Что касается самой международной организации франкофонии, то стоит напомнить еще об одном моменте: половина ее членов являются членами Движения неприсоединения, где высок авторитет Азербайджана. Это просто так, для информации.