В Баку впервые установят отдельный светофор для автобусов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил руководитель сектора по связям с общественностью Центра интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана Омар Хыдыров.

По его словам, Центр планирует впервые установить в Баку отдельный светофор, предназначенный для автобусов.

На первом этапе специальный светофор планируется разместить на существующей Г-образной опоре на пересечении улицы Узеира Гаджибейли с проспектом Азадлыг в Сабаильском районе столицы.

Согласно проекту, на этой опоре будет установлен светофор Т-образной формы с четырьмя круглыми сигналами бело-желтоватого цвета.

Проект будет реализован по предложению Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Его основная цель - обеспечить более удобное, беспрепятственное и безопасное движение автобусов по выделенным для них полосам.

Омар Хыдыров также отметил, что после оценки результатов первоначального внедрения проекта будет рассмотрена возможность установки светофоров такого типа и в других районах столицы.