В Азербайджане по результатам мониторинга, проведенного в текущем году, выявлено более 134 тысяч случаев заражения ботнетами, свыше 2 тысяч сайтов с вредоносным контентом, а также более 300 случаев веб-дефейсмента и DDoS-атак. Кроме того, подробно изучена деятельность 10 APT-групп.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджан Самеддин Асадов на церемонии открытия II Международной конференции по кибердипломатии, состоявшейся в четверг.

Он отметил, что в современную эпоху стремительное развитие цифровых технологий существенно влияет на экономические и политические приоритеты государств, а также на подходы к обеспечению безопасности. Технологическое превосходство уже является не только показателем инновационного и экономического развития, но и фактором стратегического влияния и национальной безопасности.

По словам заместителя министра, интеграция искусственного интеллекта в различные сферы меняет характер международных отношений, баланс сил между государствами и подходы к обеспечению безопасности в киберпространстве.

Он заявил, что в современной информационной среде особое значение имеет своевременное выявление рисков, связанных с дезинформацией и целенаправленными манипуляциями. Учитывая трансграничный характер этих угроз, международное сотрудничество в борьбе с ними становится не просто выбором, а необходимостью.

По словам Самеддина Асадова, для совершенствования национальной экосистемы кибербезопасности и повышения готовности к современным вызовам профильные учреждения реализуют задачи, предусмотренные Стратегией Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы, а также Планом мероприятий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026-2028 годы.

Он подчеркнул, что основная цель заключается в укреплении национального потенциала в сфере кибербезопасности, выявлении угроз и развитии механизмов скоординированного реагирования на инциденты.

В этой связи особое значение имеют проведение технических исследований, анализ информации о киберугрозах, выявление уязвимостей в системах безопасности и организация оперативного обмена данными между соответствующими сторонами.

Самеддин Асадов сообщил, что к специальной платформе для обмена информацией о киберугрозах и инцидентах на национальном уровне подключились 60 учреждений. С ее помощью распространено более 28 тысяч индикаторов угроз.

Он отметил, что эти показатели демонстрируют масштабы киберугроз и важность скоординированных действий по противодействию им. Вместе с тем главная задача заключается не только в выявлении угроз, но и в их заблаговременном предотвращении, а также в минимизации возможного воздействия инцидентов на государственные услуги.

Самеддин Асадов обратил внимание на то, что правовая база в сфере кибербезопасности также последовательно совершенствуется. По его словам, законом, принятым 14 июля 2026 года, предусмотрены совершенствование институционального управления в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, создание единых механизмов координации противодействия киберугрозам, национальных CERT и SOC, а также центров цифровых исследований.

Он также заявил, что развитие человеческого капитала играет важную роль в обеспечении кибербезопасности.

"Даже самые современные системы защиты не могут обеспечить желаемый результат, если пользователи не соблюдают правила цифровой безопасности", - отметил Самеддин Асадов.

Он подчеркнул, что повышение осведомленности о кибербезопасности, наращивание потенциала профессиональных кадров и развитие цифровой грамотности общества являются неотъемлемыми составляющими долгосрочной стратегии безопасности.

По словам Самеддина Асадова, в прошлом году в рамках более 800 просветительских мероприятий было проинформировано свыше 51 тысячи граждан. Кроме того, в рамках сотрудничества с партнерскими учреждениями более 4 миллионов граждан получили предупреждения, а просветительские публикации в социальных сетях набрали свыше 2,2 миллиона просмотров.

Он добавил, что в школах регионов Азербайджана проводились обучающие занятия для учащихся, а также была запущена платформа CERT Kids, объединяющая образовательные, обучающие и аналитические функции в области кибербезопасности для детей.

Самеддин Асадов отметил, что в современную эпоху представления о силе и влиянии меняются. В этих условиях устойчивое положение государств в цифровой среде определяется не только технологическими возможностями, но и потенциалом в сфере безопасности, человеческим капиталом, институциональной гибкостью и способностью к международному сотрудничеству.

Он заявил, что формирование безопасного и устойчивого киберпространства не ограничивается возможностями отдельных государств. Трансграничный характер киберугроз обусловливает необходимость укрепления взаимного доверия, оперативного обмена информацией об угрозах, совместной подготовки к киберинцидентам и развития практических механизмов международного взаимодействия.

"Мы готовы продолжать деятельность в этом направлении, расширять обмен опытом с региональными и международными партнерами и вносить вклад в формирование безопасного цифрового будущего", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.