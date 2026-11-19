Азербайджан и Армения обсуждают возможность создания более эффективных механизмов сотрудничества для установления судьбы пропавших без вести лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на международной конференции "Судьба пропавших без вести: гуманитарный диалог и сотрудничество" в Ереване.

"Мы более подробно и конкретно обсуждаем вопросы институционализации сотрудничества", - отметил Пашинян.

Пашинян признал, что ответы на многие вопросы, интересующие армянскую сторону, находятся в Азербайджане. При этом сведения, необходимые Баку, могут находиться в Армении.

Глава армянского правительства подтвердил готовность Еревана углублять сотрудничество с Азербайджаном для выяснения судьбы пропавших без вести, в том числе при участии международных организаций.