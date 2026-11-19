В Исполнительной власти города Баку произошли структурные изменения.

Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал глава исполнительной власти Эльдар Азизов.

Отдел международных связей и пресс-служба объединены. На их базе создан Отдел международных связей и информационного обеспечения. Его руководителем назначен Метин Адиль оглу Гусейнов.

Отметим, что до этого назначения М. Гусейнов занимал должность руководителя пресс-службы ИВ.