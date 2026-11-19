https://news.day.az/society/1875512.html В ИВ города Баку создан новый отдел - назначен руководитель В Исполнительной власти города Баку произошли структурные изменения. Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал глава исполнительной власти Эльдар Азизов. Отдел международных связей и пресс-служба объединены. На их базе создан Отдел международных связей и информационного обеспечения.
В ИВ города Баку создан новый отдел - назначен руководитель
В Исполнительной власти города Баку произошли структурные изменения.
Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал глава исполнительной власти Эльдар Азизов.
Отдел международных связей и пресс-служба объединены. На их базе создан Отдел международных связей и информационного обеспечения. Его руководителем назначен Метин Адиль оглу Гусейнов.
Отметим, что до этого назначения М. Гусейнов занимал должность руководителя пресс-службы ИВ.
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