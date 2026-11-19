Сборная Азербайджана по мини-футболу заняла второе место в европейском рейтинге национальных команд.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию мини-футбола Азербайджана, команда под руководством Эльшада Гулиева набрала 1480 очков в рейтинге Европейской федерации мини-футбола.

Первое место занимает Сербия с 1515 баллами, а тройку лидеров замыкает Румыния, в активе которой 1200 очков.

Напомним, что сборная Азербайджана является действующим чемпионом Европы. В июне команда во второй раз завоевала континентальный титул, победив в финале Украину со счетом 2:0.