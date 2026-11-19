https://news.day.az/sport/1875515.html Азербайджан занял второе место в рейтинге Европейской федерации мини-футбола - ФОТО Сборная Азербайджана по мини-футболу заняла второе место в европейском рейтинге национальных команд. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию мини-футбола Азербайджана, команда под руководством Эльшада Гулиева набрала 1480 очков в рейтинге Европейской федерации мини-футбола.
Азербайджан занял второе место в рейтинге Европейской федерации мини-футбола - ФОТО
Сборная Азербайджана по мини-футболу заняла второе место в европейском рейтинге национальных команд.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию мини-футбола Азербайджана, команда под руководством Эльшада Гулиева набрала 1480 очков в рейтинге Европейской федерации мини-футбола.
Первое место занимает Сербия с 1515 баллами, а тройку лидеров замыкает Румыния, в активе которой 1200 очков.
Напомним, что сборная Азербайджана является действующим чемпионом Европы. В июне команда во второй раз завоевала континентальный титул, победив в финале Украину со счетом 2:0.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре