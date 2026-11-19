Число учащихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана сократилось по сравнению с предыдущим учебным годом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Государственного комитета по статистике.

Согласно информации, сокращение особенно заметно в сельских школах. Так, в 2025/2026 учебном году в городских школах страны обучались 1 млн 96,8 тыс. учеников, а в сельских - 577,9 тыс.

Для сравнения, в 2024/2025 учебном году в городских школах насчитывалось 1 млн 98,4 тыс. учащихся, а в сельских - 596,7 тыс.

Таким образом, за один учебный год число учащихся в городских школах сократилось на 1 600 человек, а в сельских - на 18 800 человек.

В целом по стране количество учащихся в общеобразовательных учреждениях уменьшилось по сравнению с предыдущим учебным годом на 20 400 человек.