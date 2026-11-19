На Каспийском море в отдельных местах отступление воды от существующей береговой линии до фактической линии соприкосновения моря с сушей достигает 800 метров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимости" при Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики Фарид Джафаров на брифинге, посвященном мерам по совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря.

По его словам, 24 августа 2016 года Кабинет министров определил береговую полосу Каспийского моря.

"Мы называем ее нулевой линией, то есть линией соприкосновения моря с берегом. В соответствии с ней были установлены охранные зоны шириной 20 и 50 метров вглубь суши от береговой линии. Согласно действующему законодательству, эти территории являются исключительной государственной собственностью. Мы проведем работу по картографированию береговой полосы и прибрежных территорий", - отметил он.

Джафаров подчеркнул, что в настоящее время в отдельных местах расстояние между существующей береговой линией и фактической линией соприкосновения моря с сушей достигает 800 метров.

"Это довольно большая территория. Однако согласно действующему законодательству эти земли и без того относятся к акватории Каспийского моря и по сей день сохраняют этот правовой статус", - добавил он.