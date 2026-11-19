Накануне в Газахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Эта трагедия, ставшая тяжелой утратой не только для одной семьи, но и для всего общества, к сожалению, вновь была вызвана фактором скорости, который до сих пор остается настоящим кошмаром на наших дорогах.

Как сообщает Day.Az, И. Мусадиров, ранее имевший судимость, управлял автомобилем без доверенности. Двигаясь в темное время суток по узкой дороге на высокой скорости, он, предположительно, не справился с управлением на повороте и столкнулся со встречным автомобилем. В результате погибли не только сам Мусадиров, но и водитель второй машины С. Дерьяхгулиев, его восьмилетняя дочь, а также восьмилетний племянник.

Согласно статистике, превышение скорости является самым распространенным нарушением правил дорожного движения в нашей стране. За 10 месяцев текущего года из-за превышения скоростного режима произошло 346 ДТП, в результате которых 256 человек погибли, еще 216 получили ранения.

"Несмотря на постоянную пропаганду простой истины о том, что скорость сокращает не расстояние, а жизнь, некоторые водители, избегающие визуального или технического контроля со стороны полиции, воспринимают это как возможность нарушать правила и забывают об ответственности за себя и окружающих.

Если водитель, прекрасно понимая, что высокая скорость не обещает благополучного исхода, сознательно отрицает эту очевидную истину, это свидетельствует о безразличии человека к собственной жизни, своим близким и общественным отношениям.

Дорога требует ответственности. Как личной, так и общественной!

Те же, кто соблюдает правила исключительно под угрозой наказания, должны осознавать, что им придется отвечать за мечты, которым они не дали осуществиться", - сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.