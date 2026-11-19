Microsoft прекратит работу трех вспомогательных приложений для компьютеров с Windows 11. Об этом сообщает издание Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналистка портала Кейт Ирвин уточнила, что речь идет о приложениях "Календарь", "Люди" и "Файлы" из набора Microsoft 365. Первое позволяло быстро просматривать встречи, второе - находить коллег и связываться с ними, третье - искать рабочие документы. Все три инструмента открывались с панели задач.

Приложения предназначались прежде всего для рабочих компьютеров с подходящими лицензиями Microsoft 365 или Office 365. На большинстве домашних персональных компьтеров (ПК) с Windows 11 их изначально не было. Microsoft выпустила эти инструменты около 14 месяцев назад, а теперь решила закрыть их.

Согласно документации Microsoft, приложения полностью перестанут работать к 16 декабря 2026 года. В отдельных организациях их могут удалить раньше. Причину закрытия в компании не назвали.

После удаления приложений контакты, события календаря и документы сохранятся: они останутся в сервисах Microsoft 365. Вместо закрываемых инструментов компания предложила пользоваться Outlook и Teams, а для поиска файлов - "Проводником", OneDrive и поиском Windows. На управляемых рабочих компьютерах удалением приложений обычно займутся системные администраторы.