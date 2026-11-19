В управлении прибрежными территориями Каспийского моря будет внедрен новый механизм координации, предусматривающий зонирование территорий и цифровизацию управленческих процессов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг заявил начальник отдела организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев на брифинге, посвященном мерам по совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, состоявшемся в четверг.

По его словам, при управлении прибрежными территориями в рамках единого подхода будут учитываться вопросы охраны окружающей среды, экономического развития и социальных потребностей.

"Мы все как граждане хотим эффективно использовать море. Пляжи и места отдыха - очень важные объекты, служащие интересам граждан. Мы считаем, что в этой сфере предстоит проделать большую работу. В дальнейшем совместно с соответствующими структурами на основе законодательства и поступивших предложений механизмы управления будут совершенствоваться", - заявил он.

И. Габиев отметил, что координация деятельности государственных органов будет переведена в более прозрачный цифровой формат. Для этого планируется создать единую базу данных на основе электронных кадастровых карт прибрежных территорий.

"Вся территория будет представлена в виде единой базы на основе электронных кадастровых карт. Управленческие, социальные и бизнес-процессы, а также вопросы экологической защиты будут осуществляться посредством этой системы. Мы постараемся внедрить соответствующие инструменты, обеспечивающие оперативность, прозрачность и эффективность", - подчеркнул начальник отдела.

По его словам, новый подход позволит обеспечить более системное и скоординированное управление прибрежными территориями. Согласно соответствующему распоряжению, деятельность на этих территориях будет организована с учетом их особого статуса и на основе принципа зонирования.

И. Габиев сообщил, что при разделении прибрежных территорий на зоны будут учитываться их природные и экологические особенности, пригодность для использования, потребности населения в отдыхе, а также потенциал для ведения предпринимательской деятельности.

"Для управления территорией в первую очередь необходимо провести ее оценку и зонирование. Именно в рамках зонирования будет определяться, какие территории необходимо охранять, какие - рационально использовать, какие участки отнести к экологическим зонам, а какие определить в качестве подходящих мест для прибрежного бизнеса или отдыха населения", - добавил он.

Начальник отдела также обратил внимание на то, что некоторые участки побережья Каспия в силу природных особенностей представляют собой скалистые и заболоченные территории. Вместе с тем из-за отсутствия надлежащего ухода, загрязнения нефтью и другими веществами, а также сброса отходов некоторые участки пришли в непригодное состояние.

Он отметил, что одной из задач на перспективу является оценка потенциала таких территорий, их восстановление и, где это возможно, приведение в состояние, пригодное для использования.

По словам И. Габиева, благодаря зонированию размещение пляжей и мест отдыха, определение требований к экологической защите, а также выбор территорий с наиболее подходящими инфраструктурными возможностями и санитарно-гигиеническими условиями будут осуществляться более эффективно. В этом процессе будет обеспечено взаимодействие соответствующих государственных органов.