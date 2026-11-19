Искусственный интеллект может значительно ускорить анализ киберугроз, обработку больших массивов данных и оценку цифровых доказательств, однако его выводы не должны заменять экспертную оценку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила технический директор Албанской электроэнергетической корпорации (KESH), бывший директор Департамента мониторинга и реагирования на инциденты Национального управления кибербезопасности Албании (National SOC/CSIRT) Эсмеральда Казиа, выступая в четверг на панельной сессии "Внешняя политика в эпоху искусственного интеллекта: определение новых правил дипломатии" в рамках II Международной конференции по кибердипломатии.

По ее словам, ИИ способен анализировать большие объемы информации за значительно более короткое время, сопоставлять миллионы событий, выявлять закономерности и устанавливать связи, которые сложно обнаружить при традиционном анализе.

"Искусственный интеллект может помочь нам быстрее обрабатывать доказательства. Он может выявлять закономерности и связи, которые мы могли бы не заметить", - отметила Казиа.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что результаты работы ИИ не всегда достоверны: система может выдавать ошибочные выводы с высокой степенью уверенности. Поэтому государствам необходимо разграничивать установленные факты, аналитические оценки и решения, принимаемые на их основе.

Казиа привела в пример кибератаку на Албанию в июле 2022 года, затронувшую цифровую инфраструктуру и государственные услуги страны. По ее словам, этот инцидент показал, насколько быстро техническая угроза может перерасти в вопрос внешней политики.

Она отметила, что при реагировании на подобные инциденты государствам необходимо не только установить, что произошло, но и оценить достоверность цифровых доказательств, определить возможных виновных и решить, как информировать общественность и международных партнеров.

По словам Казиа, в случае с Албанией правительство возложило ответственность за кибератаку на Иран и при поддержке НАТО и партнеров приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тегераном. При этом одной из важнейших задач стало преобразование технических данных в выводы, на основании которых государство могло принимать политические решения.

Эксперт подчеркнула, что ИИ может быть полезен на этапах сбора, обработки и анализа информации, однако окончательные решения должны оставаться за человеком.

"Машина не может осуществлять конституционные полномочия или нести дипломатическую и моральную ответственность", - сказала она.

Казиа также отметила, что цифровая составляющая все глубже проникает в международные отношения: на положение государств влияют не только физические границы, но и алгоритмы, данные, облачная инфраструктура, цифровые платформы и технологические стандарты.

По ее мнению, небольшие государства должны участвовать в формировании международных правил использования ИИ и цифровых технологий, а не только адаптироваться к решениям, принятым другими странами.

Она добавила, что стратегическая автономия не означает технологической изоляции. Государствам важно понимать, как работают используемые ими системы, уметь критически оценивать их выводы и сохранять ответственность за принимаемые решения.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.