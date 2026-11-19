Будущий правовой статус построек, расположенных на прибрежных территориях Каспийского моря, будет определен на основании соответствующих нормативно-правовых актов и изменений, которые будут внесены в законодательство. Снос всех этих объектов не предусмотрен: в зависимости от их правового статуса они могут быть также приведены в соответствие с установленными требованиями.

Об этом заявил в четверг начальник отдела организации государственного управления земельными ресурсами и геодезии Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Ильгар Габиев на брифинге, посвященном мерам по совершенствованию государственного управления прибрежными территориями Каспийского моря, состоявшемся в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время преждевременно принимать однозначные решения в отношении построек, расположенных на прибрежных территориях. В первую очередь необходимо урегулировать правовой режим этих территорий и определить статус расположенных на них объектов посредством соответствующих нормативно-правовых актов.

"Если имеются незаконные постройки, они сносятся в соответствии с законодательством, и мы наблюдаем такие процессы. Однако если речь идет о конкретной прибрежной территории, то подход должен определяться правовым статусом расположенной там постройки. В первую очередь необходимо дождаться утверждения соответствующих нормативно-правовых актов", - заявил он.

И. Габиев отметил, что до настоящего времени прибрежные территории Каспийского моря не имели единого режима управления, а управление ими осуществлялось в рамках административных границ отдельных районов. Для внедрения нового механизма предусматривается утверждение положения о прибрежных территориях и внесение соответствующих изменений в законодательство.

Он сообщил, что в рамках нового правового режима также будут определены условия приватизации построек на этих территориях, применения права частной собственности и формы собственности на земельные участки.

"Государство, естественно, рассматривает эту территорию как государственную собственность. Однако в ходе процесса этому вопросу будет дана правовая оценка. Ведь до настоящего времени существуют легализованные объекты и различные формы собственности. Мы будем действовать в соответствии с теми правилами, которые законодатель установит в отношении них", - подчеркнул начальник отдела.

По его словам, необходимо также урегулировать ситуацию с постройками, которые полностью непригодны для использования, не соответствуют общему облику территории и установленным требованиям, не имеют общественного значения и не могут использоваться для обслуживания населения.

И. Габиев добавил, что вопрос о сносе таких объектов либо их переоборудовании для иного использования будет решаться с учетом их состояния и законодательных норм, которые будут приняты в будущем.

"На данном этапе нельзя однозначно утверждать, что та или иная постройка будет снесена или в отношении нее будут приняты другие меры. Возможно, некоторые объекты будут приведены в соответствие с установленными требованиями. Это определит законодательство. Не следует торопиться с решением данного вопроса, поскольку он имеет как общественное значение, так и непосредственно затрагивает интересы населения", - отметил он.