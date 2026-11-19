https://news.day.az/society/1875575.html

В Азербайджане начался выбор вакансий для учителей школ искусств

Начался этап выбора вакантных мест для трудоустройства учителей в школах и центрах искусств, подведомственных Министерству культуры. Как сообщает Day.Az, отбор пройдет с 19 по 23 ноября 2026 года. Желающие принять участие в данном этапе могут следить за объявлениями на портале Министерства науки и образования.