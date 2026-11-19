Работы по проекту Shah Deniz Compression ведутся с опережением графика и в рамках утвержденного бюджета. В октябре на морском участке проекта уже началась установка свай.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил вице-президент bp по региону Каспийского моря, Центральной Азии и Турции Бахтияр Асланбейли.

По его словам, строительство объектов проекта продолжается параллельно на нескольких площадках.

"В частности, опорные блоки изготавливаются на Бакинском заводе глубоководных оснований, а верхние модули - на Баиловской площадке строительства и монтажа.

Хорошая новость заключается в том, что в течение октября на морском участке уже была осуществлена установка свай. После этого на них будут установлены соответствующие конструкции", - отметил Асланбейли.

Он подчеркнул, что проект реализуется с опережением графика, без превышения предусмотренного бюджета.

По словам вице-президента bp, в настоящее время также ведутся переговоры по вопросам электрификации платформы.

Б.Асланбейли отметил, что платформа будет функционировать без постоянного присутствия персонала. Кроме того, компания работает над тем, чтобы компрессорная платформа была полностью электрифицирована.

Ожидается, что проект Shah Deniz Compression будет реализован в 2029 году.