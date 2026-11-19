Значимой составляющей двусторонних связей также является присутствие вьетнамского бизнеса в экономике Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев сказал в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA).

"Показательным примером в этом отношении служит компания ROX Group, проявляющая интерес к реализации проектов в сферах строительства и развития инфраструктуры, а также солнечной и ветровой энергетики. В сентябре 2026 года в Баку, в рамках Второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, с ROX Group были подписаны соответствующие документы", - напомнил глава государства.