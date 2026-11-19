Азербайджан, исторически выступающий связующим звеном между Востоком и Западом, сегодня играет важную роль в развитии международного сотрудничества в сфере защиты цифровых коммуникационных коридоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Национальной группы реагирования на компьютерные инциденты Омана (Oman National CERT), глава Регионального центра кибербезопасности (RCC), председатель OIC-CERT и руководитель Центра четвертой промышленной революции Омана (C4IR) Бадер Али Аль-Салехи в ходе панельной дискуссии "Киберальянсы и стратегическая автономия: баланс между независимостью и партнерством" в рамках II Международной конференции по кибердипломатии.

"На протяжении веков Баку находился на пересечении Востока и Запада. Со времен Шелкового пути и до наших дней Азербайджан продолжает служить важным мостом между странами. Сегодня мы вместе работаем над защитой цифровых коридоров XXI века", - отметил он.

Аль-Салехи поблагодарил Азербайджан и Специальную службу связи и информационной безопасности за приглашение, гостеприимство и организацию конференции, подчеркнув, что подобные встречи имеют большое значение для развития международного диалога в сфере кибербезопасности.

Говоря о киберальянсах и стратегической автономии, он отметил, что цифровая независимость не означает изоляции, поскольку достижение полной автономии в этой сфере технически сложно и экономически нецелесообразно.

По его словам, стратегическая автономия предполагает способность государства самостоятельно принимать решения, выбирать технологических партнеров и обеспечивать бесперебойную работу критически важной инфраструктуры даже в случае сбоев у отдельных поставщиков.

Он также подчеркнул важность диверсификации технологических партнерств, развития национального кадрового потенциала и собственных возможностей по реагированию на киберинциденты. Это позволяет государствам выступать равноправными участниками международных киберальянсов, а не становиться зависимыми от внешних партнеров.

Аль-Салехи добавил, что эффективное международное сотрудничество в сфере кибербезопасности требует доверия, четких механизмов обмена информацией об угрозах, а также баланса между трансграничной цифровой связанностью и защитой национального суверенитета.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.